聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐口罩 我幫越南做外交？

聯合報 / 記者徐偉真／台北報導
對於「口罩外交」引發爭議，外交部長吳釗燮（中）說，送給外國口罩都是為了幫忙防疫，沒有政治目的。 記者邱德祥／攝影
對於「口罩外交」引發爭議，外交部長吳釗燮（中）說，送給外國口罩都是為了幫忙防疫，沒有政治目的。 記者邱德祥／攝影

政府捐口罩越南，但越南也捐了五十五萬個口罩給他國做外交，國民黨立委呂玉玲昨天質疑，台灣是不是變相幫越南做口罩外交？外交部吳釗燮說，政府捐口罩前都有詢問對方，或是有向我國請求，都是對方真的有需求才會捐，目前也沒有再捐口罩給越南的規畫。

吳釗燮昨天列席立法院委員會備詢，呂玉玲質詢，台灣捐口罩給包含越南在內的新南向國家，但越南前陣子捐五十五萬個口罩給法國等歐洲國家，也分別捐了卅九萬和卅四萬個口罩給鄰近的柬埔寨和寮國；政府捐口罩給越南，但越南也捐口罩，希望外交部查清楚，是不是在幫越南做口罩外交？捐贈口罩要有原則也要有標準，外交要做得踏實，不要給人家看笑話。

吳釗燮說，我國捐給越南卅萬片口罩，政府捐口罩是從對方的國家大小和疫情程度兩個原則來考量；捐贈前都會做事先調查、詢問對方，或是對方有來向我方請求，也可能是對方友好人士有向我方反映，有真的需要才會捐。

外交部亞太司長葛葆萱說，越南的確有需要，越南有九千萬人口，但一天只生產五百多萬片口罩，政府捐口罩給越南有經過雙方討論後，才做這樣的互惠互利安排。

國民黨立委江啟臣說，捐口罩給越南前，外交部要了解對方是否有實際需求，不能變成我國捐給越南、越南又捐給別人，或是我國去補越南的缺口，現在國人也有口罩需求，這樣就變成濫發。

民進黨立委何志偉詢問，台灣是否還會再捐口罩給越南？吳釗燮說，目前沒有規畫，且前一批捐給越南及其他新南向國家的口罩也才剛抵達。

對於口罩外交引發爭議，吳釗燮說，送給外國口罩都是為了幫忙防疫，沒有政治目的。

口罩 越南 吳釗燮 國民黨 外交部 江啟臣 民進黨 立法院 何志偉 柬埔寨

延伸閱讀

吳釗燮：台灣今年受邀參與WHA機率仍低

吳釗燮：送口罩到國外是為了幫忙防疫 沒有政治目的

我10萬片口罩送抵星國 加贈教廷20萬片

台灣口罩到中美洲了！吳釗燮諷：這是來自台灣的攻擊

相關新聞

台口罩換美防護衣假的？藍批外交部連陳時中也騙

台灣與美國簽訂防疫夥伴關係聯合聲明，外交部長吳釗燮日前宣布，卻傳出台美30萬件防護衣的合約，2月底就已敲定，且是「交易」...

捐口罩 我幫越南做外交？

政府捐口罩給越南，但越南也捐了五十五萬個口罩給他國做外交，國民黨立委呂玉玲昨天質疑，台灣是不是變相幫越南做口罩外交？外交部長吳釗燮說，政府捐口罩前都有詢問對方，或是有向我國請求，都是對方真的有需求才會捐，目前也沒有再捐口罩給越南的規畫。

波蘭航空首航台灣 外交部：載運自購醫療物資、不含口罩

波蘭航空的飛機昨晚抵達桃園國際機場，波蘭媒體報導，這架班機的飛行任務，應該是前來台灣載運醫療物資回波蘭；外交部今天表示，...

國防部公布敦睦支隊航跡 最遠接近新加坡

海軍109年敦睦遠航支隊，因為爆出新冠肺炎疫情，引發國人關注。3月15日由唯一訪問國帛琉出發後，4月9日才返抵左營港，因...

影／轟陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢」惹議 趙天麟致歉

海軍敦睦艦隊因處理不當，導致官兵爆發新冠肺炎群聚感染，昨(22)日敦睦艦隊支隊長陳道輝，在接受立法院外交及國防委員會電話...

施義芳 「剛上任」未列席交委會 陳雪生幫緩頰

立法院交通委員會今天審查財團法人中華顧問工程司、中華航空事業發展基金會與台灣敦睦聯誼會等機構預算。由於台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長施義芳請假未列席，引起立委不滿，要求施到場後，才要恢復審查預算，委員會主席陳雪生表示，施以剛上任對業務不熟悉為由請假，他已同意。

越南慷我之慨做口罩外交？吳釗燮：捐前有詢問調查

民進黨政府大量贈送口罩給他國，國民黨立委質疑，我們做口罩外交，卻可能在幫其他國家做口罩外交。外交部長吳釗燮說，我們捐口罩都有詢問過對方，或對方有跟我們請求，都是對方真有需求才捐口罩。

防「央視」也鑽漏洞登台 政院：不會坐視不管將修法

平面媒體報導指出，中國OTT影音串流平台愛奇藝跟騰訊鑽漏洞登台，甚至中國官媒央視的CNTV也打算跟進。行政院發言人Kol...

U值媒／校方為何道歉？張安樂中山大學演講事件

先撇除統促黨的親中概念再往下談。張安樂，一個曾經有刑事紀錄的老者，台灣政黨之一的領導人。中山大學陳世岳教授邀請他到所開設課程「當代台灣政治發展」演講，然後導致學生會和校長出來向社會道歉。困惑的點在於，為什麼要道歉？倘若今天該名教師請張安樂來，直接性的發放統一使用的金錢、物品，那麼確實違反了兩岸人民關係條例和反滲透法，確實需要向社會大眾道歉。

影／林昶佐為癌友剪24年招牌長髮 馬尾不見最怕她傷心

頂著一頭招牌馬尾的立委林昶佐昨晚剪下留了24年寶貝長髮，今早親自現身台灣癌症基金會辦公室，捐出長髮及製作「醫療級假髮」經...

林佳龍肯定 武漢包機開始華航載千名國人返台

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，交通部長林佳龍肯定身為「天空國家隊」的中華航空堅守崗位，臨危受命完成一次又一次國家交付任務，...

堅持不發消費券 羅智強：馬英九是蔡英文的心魔

國民黨革命實踐研究院院長羅智強在臉書發文表示，昨天看到媒體報導經濟部不排除發放消費券又遭隨即否認。羅說，從公平性和便利性...

熱門新聞

圖表看疫情／新加坡連4天單日確診破千 日本女星染疫亡

【重磅快評】陳時中拆韓國瑜的台 能成就自己多少？

敦睦支隊長陳道輝備詢手機被沒收 李正皓批「公然滅證」

「被不懂海軍的陸軍部長犧牲」前艦隊長替敦睦拔官不平

海軍最終願意配合疫調原因「出爐 」 原來是軍方出面

影／韓國瑜喊官兵不疫調將罰 陳時中：無法定義務接受調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。