捐口罩 我幫越南做外交？

政府捐口罩給越南，但越南也捐了五十五萬個口罩給他國做外交，國民黨立委呂玉玲昨天質疑，台灣是不是變相幫越南做口罩外交？外交部長吳釗燮說，政府捐口罩前都有詢問對方，或是有向我國請求，都是對方真的有需求才會捐，目前也沒有再捐口罩給越南的規畫。

吳釗燮昨天列席立法院委員會備詢，呂玉玲質詢，台灣捐口罩給包含越南在內的新南向國家，但越南前陣子捐五十五萬個口罩給法國等歐洲國家，也分別捐了卅九萬和卅四萬個口罩給鄰近的柬埔寨和寮國；政府捐口罩給越南，但越南也捐口罩，希望外交部查清楚，是不是在幫越南做口罩外交？捐贈口罩要有原則也要有標準，外交要做得踏實，不要給人家看笑話。

吳釗燮說，我國捐給越南卅萬片口罩，政府捐口罩是從對方的國家大小和疫情程度兩個原則來考量；捐贈前都會做事先調查、詢問對方，或是對方有來向我方請求，也可能是對方友好人士有向我方反映，有真的需要才會捐。

外交部亞太司長葛葆萱說，越南的確有需要，越南有九千萬人口，但一天只生產五百多萬片口罩，政府捐口罩給越南有經過雙方討論後，才做這樣的互惠互利安排。

國民黨立委江啟臣說，捐口罩給越南前，外交部要了解對方是否有實際需求，不能變成我國捐給越南、越南又捐給別人，或是我國去補越南的缺口，現在國人也有口罩需求，這樣就變成濫發。

民進黨立委何志偉詢問，台灣是否還會再捐口罩給越南？吳釗燮說，目前沒有規畫，且前一批捐給越南及其他新南向國家的口罩也才剛抵達。

對於口罩外交引發爭議，吳釗燮說，送給外國口罩都是為了幫忙防疫，沒有政治目的。