影／波蘭關係大突破 波蘭航空包機運回10噸防疫物資

台灣與波蘭關係大突破。為了新冠肺炎防疫需求，波蘭航空公司（LOT Polish Airlines）調派1架包機22日深夜飛抵桃園機場，23日傍晚5時35分載運約10公噸的防疫物資返回波蘭首都華沙，波蘭駐台代表處官員由外交部人員陪同，在停機坪見證這項歷史性的包機作業。

根據外交部及交通部的說法，台灣與波蘭2015年簽署雙邊航空協定，但是雙方都沒有航空公司開闢航線，22日晚間是波蘭航空首度出飛航台灣，載運波蘭自行在台灣採購的防疫物資，不論在空中交通或合作抗疫方面，都屬突破性發展。

波蘭航空22日以波音787-8型客機執行包機勤務，這架機身編號SP-LRG的客機沒有載運任何旅客，空機從波蘭首都華沙起飛後，繞經南亞、中南半島、菲律賓直飛桃園機場，晚間10點44分順利降落。4名機組員依照我國檢疫規定，前往檢疫旅館過夜休息，不能離開房間，23日下午再由專車送到停機坪登機，展開起飛前準備作業。

波蘭航空包機由同屬星空聯盟的長榮航空代理，23日下午3時25分長榮航勤拖車把飛機拖進桃園機場D1停機坪，裝載上8個航空貨盤，以及1個航空貨櫃，總重約10公噸。據了解，防疫物資主要是隔離衣等個人防護器材，沒有口罩。