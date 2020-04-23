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影／波蘭關係大突破 波蘭航空包機運回10噸防疫物資

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（左二至左四）由我國外交部官員（左及右）陪同，到桃園機場停機坪了解物資裝載情形。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（左二至左四）由我國外交部官員（左及右）陪同，到桃園機場停機坪了解物資裝載情形。記者陳嘉寧／攝影

台灣與波蘭關係大突破。為了新冠肺炎防疫需求，波蘭航空公司（LOT Polish Airlines）調派1架包機22日深夜飛抵桃園機場，23日傍晚5時35分載運約10公噸的防疫物資返回波蘭首都華沙，波蘭駐台代表處官員由外交部人員陪同，在停機坪見證這項歷史性的包機作業。

根據外交部及交通部的說法，台灣與波蘭2015年簽署雙邊航空協定，但是雙方都沒有航空公司開闢航線，22日晚間是波蘭航空首度出飛航台灣，載運波蘭自行在台灣採購的防疫物資，不論在空中交通或合作抗疫方面，都屬突破性發展。

波蘭航空22日以波音787-8型客機執行包機勤務，這架機身編號SP-LRG的客機沒有載運任何旅客，空機從波蘭首都華沙起飛後，繞經南亞、中南半島、菲律賓直飛桃園機場，晚間10點44分順利降落。4名機組員依照我國檢疫規定，前往檢疫旅館過夜休息，不能離開房間，23日下午再由專車送到停機坪登機，展開起飛前準備作業。

波蘭航空包機由同屬星空聯盟的長榮航空代理，23日下午3時25分長榮航勤拖車把飛機拖進桃園機場D1停機坪，裝載上8個航空貨盤，以及1個航空貨櫃，總重約10公噸。據了解，防疫物資主要是隔離衣等個人防護器材，沒有口罩。

波蘭駐台代表處3名官員，由我方外交部3名人員陪同，下午4時抵達波蘭航空包機的停機坪，先向機組員致意，雙方站在飛機前合影，見證這歷史性的一刻。

波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（飛機前）由我國外交部官員陪同，到桃園機場停機坪了解物資裝載情形，並合影留念。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（飛機前）由我國外交部官員陪同，到桃園機場停機坪了解物資裝載情形，並合影留念。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機在停機坪裝載防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機在停機坪裝載防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機拖行到停機坪，飛機前方的貨盤就是準備裝載的防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機拖行到停機坪，飛機前方的貨盤就是準備裝載的防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空機師在停機坪拿手機拍攝難得的畫面。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空機師在停機坪拿手機拍攝難得的畫面。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機拖行到停機坪準備裝載防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機拖行到停機坪準備裝載防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機在停機坪裝載防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭航空波音787-8型客機在停機坪裝載防疫物資。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（右一至右三）由我國外交部官員（左）陪同，到桃園機場了解物資裝載情形。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（右一至右三）由我國外交部官員（左）陪同，到桃園機場了解物資裝載情形。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（如圖）由我國外交部官員陪同，到桃園機場停機坪了解物資裝載情形。記者陳嘉寧／攝影
波蘭航空公司22日派遣包機抵達桃園機場，23日從台灣運回約10公噸防疫物資。圖為波蘭駐台代表處官員（如圖）由我國外交部官員陪同，到桃園機場停機坪了解物資裝載情形。記者陳嘉寧／攝影

波蘭 桃園機場 外交部

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