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波蘭航空首航台灣 外交部：載運自購醫療物資、不含口罩

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
波蘭航空。 歐新社資料照
波蘭航空。 歐新社資料照

波蘭航空的飛機昨晚抵達桃園國際機場，波蘭媒體報導，這架班機的飛行任務，應該是前來台灣載運醫療物資回波蘭；外交部今天表示，波蘭航空（LOT）日前向交通部民航局申請飛航計畫獲准後，昨天首度安排航機抵台，負責載運波蘭在台灣自行採購的醫療物資。

外交部發言人歐江安表示，我國與波蘭在2015年簽署雙邊空運協定，波蘭航空日前依據該協定向民航局申請飛航計畫獲准後，昨天首度安排航機抵台，負責載運波蘭在台灣自行採購的醫療物資，預定今天下午離台返回波蘭。

歐江安說，台灣人道援贈波蘭的口罩已在10日順利抵達波蘭，波蘭外交部也向我方表示感謝，此次波蘭航空來台執行載運自購物資的任務，彰顯雙方防疫合作的精神，相關細節包括貨品通關等，由波方自行洽繫國內相關機關依規定辦理。

歐江安表示，外交部對波蘭航空首航台灣表示歡迎，期盼未來雙方依據航約能有更多的航班來往，增進台波實質合作。

【中央社／台北23日電】

一架波蘭航空787客機昨晚降落桃園國際機場，據桃機公司說明，此為波航首航台灣，客機將載運防疫物資回波。外交部今天說，這批物資為波蘭自行在台採購，其中不包含口罩。

桃園國際機場公司稍早說，波航客機預定今天下午5時裝載完貨物後就會離台。外交部歐洲司長姜森上午回覆中央社詢問時說，台灣與波蘭2015年簽署雙邊航空協定，昨晚是首度有航機來台，載運的是波蘭在台自行採購的醫療物資，但其中不含口罩。

台灣目前仍未解除口罩出口限制，除了波蘭，英國在台辦事處日前也曾向中央社證實，正持續與台灣相關政府單位與業者合作採購防疫醫療物資，包括個人防護設備，但不包括口罩。

外交部發言人歐江安下午說，波蘭航空（LOT）日前依據雙邊航空協定向交通部民航局申請飛航計畫獲准，22日首度安排航機抵台，負責載運波蘭在台自行採購的醫療物資，預定今天下午離台返回波蘭。

歐江安指出，台灣援贈波蘭的50萬片口罩已於10日順利運抵波蘭，波蘭外交部也向台灣表示感謝。此次波蘭航空來台執行載運任務，彰顯雙方防疫合作精神，外交部對波航首航台灣表示歡迎，期盼雙方未來依據航約能有更多航班往來、增進實質合作。

歐江安強調，包括貨品通關等波航此次任務細節，均由波方自行洽繫台灣相關機關依規定辦理。

波蘭駐台代表處對波航來台任務沒有評論。

波蘭 外交部 民航局

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