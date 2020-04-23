國防部公布敦睦支隊航跡 最遠接近新加坡

海軍109年敦睦遠航支隊，因為爆出新冠肺炎疫情，引發國人關注。3月15日由唯一訪問國帛琉出發後，4月9日才返抵左營港，因此引發外界好奇。國防部今天公布了敦睦支隊每日兩次向艦指部回報的「安全回報資料」，其中包括每次報告時的經緯度。其中可以看出，支隊最遠時曾走到東經106度22分、北緯0度47分，亦即南海的最南端，接近新加坡的位置。

依據敦睦支隊每日兩次回報的船位，支隊於15日離開帛琉後，就向西南方行駛，進入菲律賓南方的西里伯斯海，再向西北轉入蘇祿海，由菲律賓巴拉望島與馬來西亞沙巴之間進入南海。進入南海後，艦隊在南沙群島以南，持續向西南行駛，航向略與東馬來西亞的海岸線平行。到航程的第23天（3月27日）抵達東經106度22分、北緯0度47分，是此行的最西與最南點，位置約在新加坡以東，與婆羅洲之間正中的位置。大部分的報告中的船速，都在10節以下。

隨後艦隊向北（東北）返航，先後經過南沙、東沙，並且曾在當地舉行操演，隨後返回台灣。