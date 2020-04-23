台北市防疫慢半拍？黃珊珊：首都要顧及很多層面

新冠肺炎疫情嚴重，疫情中心指揮官陳時中日前說我國現在離「封城」還很遠，對此，台北市副市長黃珊珊下午參加北市疫情會議後受訪指出，北市沒有要做大規模的封城演練，4月24日、28日會做初步演練，4月30日做桌上演練。

黃珊珊說，大家常說台北市慢半拍，但這是首都，要顧及很多層面，有國際性往來，不可能讓城市停止運作，北市還有公共運輸，任何狀況都要考慮市民生活。柯文哲市長說力不可用盡，就是這個原因，2月14日已經做過桌上演練，最近因為疫情嚴峻，有討論是不是有擴大管制的需求，台北市從沒有說過封城，都是說擴大管制。

黃珊珊指出，不是台北市想做什麼就做什麼，有這多的中央機關在，台北市部署的下一步是擴大管制，從一個社區或一行政區，或是一個區域，會有不同層級，從小區、中區到大規模，到最極端。

黃珊珊表示，柯文哲說，封城有武漢的封城，有紐約、新加坡、韓國封城方式，會在每個情境，演練醫療院所碰到什麼情況，不是把陸橋都封起來，而是台北市醫療體系已經無法容納病患，社區中輕症的醫院不收，社區內就要擴大管制。

黃珊珊說，這種演練方式是一個情境一個情境走，台北市一向是希望按步就班，雖然提前部署，但不要造成恐慌，沒有要做大規模的封城演練。4月30日做的桌上演練，設定情境讓專家學者挑疏失，不是用劇本，把城市弄得更恐慌，而是設定情境，請專家找缺失，所以不會公開直播，因為是找缺失，台北市不希望造成恐慌，台北市很多場館沒有關，就是希望維持城市正常運作，防疫也要顧生計。