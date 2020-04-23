影／轟陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢」惹議 趙天麟致歉

海軍敦睦艦隊因處理不當，導致官兵爆發新冠肺炎群聚感染，昨(22)日敦睦艦隊支隊長陳道輝，在接受立法院外交及國防委員會電話連線時，語帶哽咽一度情緒失控，民進黨立委趙天麟怒轟陳道輝「哭哭啼啼的不是男子漢」，此番言論遭到外界抨擊，趙天麟的臉書被灌爆，有網友要趙天麟該好好上上性平教育課程。今趙天麟出面致歉。

趙天麟昨晚先在臉書PO文道歉，坦承用詞不當，上午出面受訪表示，自己的確因為當時「太生氣」而用詞不當，已經深自反省，面對性別歧視的批評，他表示自己也有兒子，小朋友哭的時候他也很不捨，也覺得能抒發情緒很好，所以針對「哭哭啼啼的不是男子漢」這句話，他深自反省，覺得自己的用語不對。

趙天麟坦言自己做了不好示範，錯了就該承認，因此公開在媒體前致歉，也表示接受網友的批評指教，但他也強調，自己質詢「監督的內容」並沒有錯，他還是會繼續監督下去。