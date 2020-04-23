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防「央視」也鑽漏洞登台 政院：不會坐視不管將修法

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

平面媒體報導指出，中國OTT影音串流平台愛奇藝騰訊鑽漏洞登台，甚至中國官媒央視的CNTV也打算跟進。行政院發言人Kolas Yotaka則表示，這的確是一個破口，不會坐視不管，將會積極修法或是立法。

自由時報報導指出，愛奇藝、騰訊趁著防疫期間發送免費序號或是打廣告，積極搶台灣市場，甚至傳出中國官媒「中央電視台」的CNTV也欲循此一模式登台。

Kolas今在院會後記者會受訪表示，民主形式很重要之一，就是資訊自由流通，台灣都很自由，但是很遺憾，陸續有來自中國的代理商或是伺服器，以規避台灣現有法律手段，陸續在台灣上架，我國不允許中國來台灣投資媒體，現有法律也規定不允許OTT TV在沒有經過我國政府同意前提就上架。

Kolas說，但有業者開始游走在法律邊緣，招收會員、刊登廣告，這的確是一個破口，將會積極修法或是立法，且去年已經啟動法制化立法作業，行政院立場很清楚這是民主破口，政府不會坐視不管，且在修法同時，也會兼顧已加入會員、已經付費的消費者權益。

Kolas 行政院 廣告 OTT 愛奇藝 騰訊

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