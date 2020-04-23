影／林昶佐為癌友剪24年招牌長髮 馬尾不見最怕她傷心

頂著一頭招牌馬尾的立委林昶佐昨晚剪下留了24年寶貝長髮，今早親自現身台灣癌症基金會辦公室，捐出長髮及製作「醫療級假髮」經費，被問及剪下長髮會不捨嗎？他笑說，很喜歡短髮的涼爽感，但馬尾不見最怕女兒傷心，剪髮前絞盡腦汁說服，也藉機教導女兒助人為樂真諦。

樂團主唱出身的林昶佐說，以前幾乎都泡在有冷氣的錄音室，但從政後要四處跑行程，尤其夏季活動最多，長髮的悶熱感從母親節、端午節到普渡如影隨形，「每年一到夏天，我就不停murmur（碎碎念）想剪頭髮」，今年林開始碎碎唸前，團隊提出捐髮助癌友的提議。

這個建議就像臨門一腳的一踢，年輕時會做長髮消失惡夢的林昶佐下定決心剪下招牌長髮，他回想，昨晚聽著剪刀「咔嚓」一聲沒有心疼，這次對剪頭髮一事耿耿於懷的反而是女兒，因為女兒喜歡騎在林昶佐肩上，抓著馬尾作「韁繩」控制爸爸走向，從剪髮前幾天開始直問為什麼。

林昶佐說，昨晚變成短髮後，回家為了哄三歲大的女兒，就告訴喜歡卡通人物的女兒「爸爸把頭髮剪掉，變成阿拉丁」，女兒馬上變得好開心，不料睡前還是面色憂鬱，不斷問著為什麼要把剪頭髮，嚇得林昶佐趕快把女兒哄睡著，「會告訴女兒捐頭髮是為幫助有需要的人。」

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，以他長年在腫瘤科臨床觀察，是否能在罹癌後仍向他人展現好形象是影響治療配合度的關鍵，但一頂「醫療級假髮」市價動輒千元至上萬元不等，為減輕癌友經濟負擔，基金會長期提供「醫療級假髮」免費出借服務。

據台灣癌症基金會統計，全台平均每天借出2至3頂假髮，一年累計下來所需數量約達800至1000頂，一借就須至少用一年，再加上假髮的汱舊率極高，平均借出使用約2人就必須報廢。