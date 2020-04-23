林佳龍肯定 武漢包機開始華航載千名國人返台

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，交通部長林佳龍肯定身為「天空國家隊」的中華航空堅守崗位，臨危受命完成一次又一次國家交付任務，陸續把1000多名國人平安送回台灣。林佳龍說，在交通部的協調整合之下，銀行也將提撥華航融資貸款，希望民航業能夠早日恢復榮景。

林佳龍稍早在臉書上表示，華航陸續執行六架次的武漢包機、日本鑽石公主號包機、上海類包機等，協助運送國人返台。對於華航的付出，他由衷表達感謝。

林佳龍說他在「海嘯第一排」看見華航勞資攜手努力，華航已和企業工會完成協商，從5月份開始，由主管帶頭減薪20%到25%，員工減薪15%，雖然大家都不樂見減薪，但工會共體時艱，令他感佩。

林佳龍說，交通部挺航空，對航空業的紓困預算，已經由原來紓困1.0的48.63億元，大幅加碼78.95億元，擴增為127.58億元。

另對於航空公司最為關心的停留費，林佳龍說也將給予50%補貼，昨也提供500億元政府信用保證紓困貸款及利息補貼。