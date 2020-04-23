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堅持不發消費券 羅智強：馬英九是蔡英文的心魔
國民黨革命實踐研究院院長羅智強在臉書發文表示，昨天看到媒體報導經濟部不排除發放消費券又遭隨即否認。羅說，從公平性和便利性來看，現金和消費券遠勝酷碰券，但前總統馬英九做過的事，蔡英文就是不肯做，只能説「馬英九是蔡英文永遠的心魔」。
羅智強說，昨天看到一則新聞「酷碰券近乎跳票 經濟部：不排除發放等同現金的消費券」，讓他開心又欣慰，顯示各界對酷碰券的實施多表反對，而世界各國補貼，也都以現金為主顯然民進黨政府也知道不轉彎不行，從善如流值得肯定，也顯示民進黨不再「為反對馬英九而反對消費券」。
羅智強說，但等他準備發文肯定經濟部時，經濟部卻匆匆澄清不管怎麼改，「一定不會是消費券」，也排除了現金這個選項。羅智強說，繞了半天又繞回了原點，何苦來哉？
羅智強表示，自己在政府待過，知道經濟部有很多專業優秀的文官，相信他們應該也是「唉在心裡口難開」，説不定還因為這個「從善如流」的想法被長官修理。
羅智強說，但不管從專業或世界通例，以及公平性和便利性來看現金和消費券都遠遠勝過酷碰券，但蔡英文説不要就不要，真的沒有任何理性和邏輯之可言，蔡英文到底在堅持什麼？唯一的理由就是她不想跟進馬英九任內發放幾同於現金的消費券，馬英九做過的事，她就是不肯做，只能説馬英九是蔡英文永遠的心魔。
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