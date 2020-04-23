越南慷我之慨做口罩外交？吳釗燮：捐前都有調查

國民黨立委今天質疑，我們做口罩外交，卻可能是在幫其他國家做口罩外交；外交部長吳釗燮回應，我們捐口罩都有詢問過對方，或是對方有跟我們請求，都是對方真的有需求才會捐口罩。

國民黨立委呂玉玲今天質詢時表示，我們捐口罩給新南向目標國家，包含越南，但越南前陣子捐了55萬個口罩給法國等歐洲國家，也分別捐了39萬和34萬個口罩給鄰近的柬埔寨和寮國，呂玉玲質疑，我們捐口罩給越南，但越南自己也捐口罩，這是不是在幫越南做口罩外交？

吳釗燮說，我們捐給越南30萬片口罩，政府捐口罩是從對方的國家大小和疫情程度兩個原則來考量，捐口罩前都會詢問對方，或是對方有來向我方請求，也可能是對方友好人士有向我方反映真的需要才會捐。

外交部亞太司司長葛葆萱說，越南的確有需要，他們有9千萬人口，但一天只生產5百多萬片口罩，政府捐口罩給越南有經過雙方討論後，才做這樣的互惠互利安排；吳釗燮說，捐口罩都有和他們討論，而呂玉玲要求未來捐口罩要更謹慎，不能讓國際看笑話，吳釗燮回應「好」。

國民黨立委江啟臣說，捐口罩給越南前外交部要了解對方是否有實際需求，不能變成我們捐給他們他們又捐給別人，或是我們去補人家的缺口，現在國人也有口罩需求，這樣就變成濫發，外交部捐口罩應該要公開透明；吳釗燮回應，有事先調查，而做到公開透明他也說「沒有問題」。

民進黨立委何志偉詢問，台灣是否還會再捐口罩給越南，吳釗燮說，目前沒有規劃，而且前一批捐給越南及其他新南向國家的口罩也才剛抵達。