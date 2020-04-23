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施義芳剛任台灣世曦董座卻未出席交委會 陳雪生幫緩頰

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長施義芳。圖／取自施義芳臉書粉絲專頁
台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長施義芳。圖／取自施義芳臉書粉絲專頁

立法院交通委員會今天繼續審查交通部函送財團法人中華顧問工程司、中華航空事業發展基金會暨台灣敦睦聯誼會等三家109年度預算書及相關資料案。未料開始前，針對台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長施義芳未到，有委員提議等到他來再審，召委陳雪生則緩頰，施以剛上任對業務仍不熟悉請假，他也同意。

民進黨立委前施義芳9日接任台灣世曦董事長，由於自身形象受爭議，不免引發外界政治酬庸批評。日前網路上又流傳一段影片，指外界慶祝施上任的花籃堆滿整條走廊、房間，甚至一路到電梯口，簡直像是「花博」。施義芳對此則表示第一時間已商請同仁將各方送來的鮮花妥善處理，外界指教虛心接受。

對於施義芳今天請假未出席交委會，有委員說，施義芳應該來把自己業務說清楚，尤其台灣世曦工程業務很多，理當應該出席。

陳雪生則說，因為施義芳剛上任，所以對財務很不熟悉，怕直接來太倉促，於是派總經理李順敏出席，李對公司很清楚，預算也是審之前的。不過他說，自己有提醒施義芳，就算不來報告也要來交委會上拜訪一下所有委員，沒拜訪到的也要擇日拜訪，會聯繫看看能否盡量前來。

不過又有立委說，業務不熟沒關係，誠意跟態度才是感動委員的重點，應該尊重委員會權責，且交委會是很認真委員會，希望下午能來就來。

陳雪生則緩頰，因為已經准施義芳假，希望能安排下次再與各委員見面。他也說自己處理的不夠好，下次會小心，希望待會總經理能對世曦業務做詳細說明。

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