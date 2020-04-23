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影／吳釗燮：國軍保衛國家 外交部絕對支持國軍

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影
外交部長吳釗燮。記者徐偉真/攝影

敦睦艦隊官兵引發討論，外交部吳釗燮今天表示，國軍是捍衛國家安全的重要骨幹部隊，外交部絕對支持國軍，若演訓需要配合，外交部絕對配合。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會，吳釗燮會前受訪時表示，絕對支持國軍。

而我駐新加坡代表處昨天捐贈口罩給新加坡，由新加坡紅十字會執行長代表接受，吳釗燮說，我們捐口罩給新加坡，就是要給他們的第一線醫護人員用，他們派出誰代表接受，外交部充分尊重，因為我們的目的就是要協助第一線人員。

吳釗燮說，政府捐口罩就是要幫助大家，沒有任何政治目的，而昨天國民黨立委吳斯懷說，中國大陸上周援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資，我國駐巴拉圭大使周麟周一被召回。吳釗燮說，我國和巴拉圭邦誼穩定，中國大陸援助巴拉圭的物資是巴國經銷商聯合向中國大陸採購進貨。

吳釗燮 巴拉圭 外交部 敦睦艦隊

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