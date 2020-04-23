華航正名估一年完成新機設計 交通部希望加速

中華航空正名議題仍是關注焦點。交通部政務次長兼中華航空事業發展基金會董事長王國材在立法院接受媒體聯訪時表示，上周航發會跟華航已有開會，預計一年可完成設計，他則希望加速。

上周開會時華航表示，傾向以彩繪機方式，來增加台灣識別，並以新機為優先，評估一年內試行可行性。

對此，王國材說，華航說因為台灣的元素需要時間設計，另外也要跟兩岸、國際要互相照會，所以需要一年時間，他則希望可以愈快愈好。

王國材說，設計一事都交由華航處理，有考慮直接寫TAIWAN，或是加上台灣元素，目前有共識，飛機出去不要誤解成大陸飛機。航發會開過一次會議，會繼續開。

至於目前有無方案，王國材說，還要給華航時間討論，雖然2003年曾經彩繪過機身，當時跟現在狀況不一樣，這次有共識要區別，就要朝這個方向去設計和改變。