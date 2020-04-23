快訊

劫貧濟富吃相難看？哈佛大學的濫請防疫紓困金事件

質詢敦睦支隊長飆「哭哭啼啼不是男子漢」 趙天麟為用詞不當道歉

敦睦是否有外籍人士登船？孫大千提六疑點要蔡政府釋疑

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，前立委孫大千在臉書表示，敦睦艦隊染疫事件現在已經變成了一個「羅生門連環爆」，對於是否進行秘密任務，有無向艦指部回報一例發燒等六疑點，政府有必要向全民說明清楚。

孫大千指出，究竟有沒有秘密任務，有無去過其他的地方，為什麼蔡英文和嚴德發的發言嚴重矛盾？倘若只是軍事操演，為什麼要放出「秘密任務」的煙霧來推卸責任。

再者，孫大千認為要釐清究竟是由誰拍板定案出訪計劃？總統府及國安單位怎麼有可能置身事外，倘若其中還包含秘密任務，蔡英文怎麼可能只是扮演一個「尊重」的角色。

第三，對於敦睦艦隊是否有向艦指部回報一例發燒案例，孫大千說，艦隊支隊長「用生命保證」絕對沒有隱瞞任何疫情。經艦指部初步清點磐石艦的回報紀錄，卻沒有發現有通報發燒病例，究竟是誰在說謊？

第四，孫大千質疑，敦睦艦隊返國入港後，究竟是否有徹底執行隔離六天的政策？為什麼部分官兵可以提前下船上岸？第五，究竟有多少官兵在執行任務期間求診就醫，為什麼從原本宣稱的70人爆增到148人，這麼簡單的就診資料為什麼一變再變？

最後一點，孫大千說，執行任務期間是否有外籍人士登船需要釐清，僑胞提供的照片總不會是合成的吧？

孫大千 敦睦艦隊 發燒

延伸閱讀

陳柏惟指發現金戰爭時就不能用 孫大千：牛頭不對馬嘴

經濟部稱紓困就會發現金 孫大千：看得到吃不到的騙局

行政院強調有發現金 孫大千：紙上談兵不食人間煙火

蘇貞昌要求運物資標Taiwan 孫大千：國外政府沒這麼蠢

相關新聞

民進黨北市黨部主委選舉 爆大亂鬥

民進黨各地方黨部主委將於五月廿四日改選，台北市主委競爭上演大亂鬥，登記參選的前立委薛凌及台北市前議員王孝維陣營互控賄選。台北市黨部前主委黃慶林昨天率眾到中央黨部，檢舉薛凌為了參選主委送地瓜給黨員，涉嫌買票；薛凌陣營也聚集人馬，反批黃支持的王孝維也送米給黨員。黃慶林氣到當場摔地瓜，薛凌陣營則嗆：「王孝維送的米，你要不要也摔一下？」

吳釗燮：送口罩到國外是為了幫忙防疫 沒有政治目的

立法院外交及國防委員會邀請外交部部長吳釗燮報告「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對...

華航正名估一年完成新機設計 交通部希望加速

中華航空正名議題仍是關注焦點。交通部政務次長兼中華航空事業發展基金會董事長王國材在立法院接受媒體聯訪時表示，上周航發會跟...

冷眼集／民進黨派系殺紅眼…這算「正常發揮」

民進黨地方黨部主委選舉競爭激烈，爭取北市主委的薛凌及王孝維陣營，昨在中央黨部前互控賄選。舉行記者會指控薛凌送禮的北市前主委黃慶林，還氣到當場重摔「薛氏地瓜」；薛凌陣營也到場大罵做賊喊抓賊。這一齣戲讓外界都看傻眼，但對習慣內部競爭的民進黨來說，自相殘殺只是「正常發揮」。

我10萬片口罩送抵星國 加贈教廷20萬片

外交部昨表示，義大利境內神職人員等受到新冠肺炎嚴重影響，為了感念天主教神職人員對台灣的長期奉獻，政府決定增加援贈教廷廿萬片醫療口罩。昨天贈交儀式，由外交部政務次長謝武樵主持，教廷駐台代辦佳安道應邀出席代表教廷政府受贈。

黨員逾百 民進黨將設連江黨部

民進黨「連江縣入黨審查委員會」昨天由中執會通過改聘委員名單，重新插旗馬祖，是民進黨成立34年以來，最後一個成立的地方黨部。連江立委前參選人、中國事務部副主任李問擔任召集人，將籌備設立地方黨部。金門縣黨部已存在20年，下月即將改選主委。

王金平：罷韓若成 高雄成藍破口

罷免高雄市長韓國瑜投票將在6月舉行，立法院前院長王金平昨天參加台中市霚峰區立法院中南部服務中心植樹活動時指出，若是罷韓成功，國民黨在高雄市就產生「破口」，國民黨整個氣勢就有問題，也會影響其他縣市的席次，對2022年選舉會產生影響。

新聞眼／高市議會攻防戰 牽動罷韓案情勢？

藍綠議場攻防牽動罷韓案情勢，綠營力爭在6月6日投票前開定期會質詢市長韓國瑜，拉高罷免案聲勢。藍營力圖減少砲火直攻韓的機會，要以時間換取空間。罷免投票前，綠營會持續發動一波波凌厲攻勢，國民黨和韓團隊要有更機動靈活的反罷策略和行動。

驚！林昶佐剪去24年招牌長髮 今晚首度亮相

無黨籍立委林昶佐以一頭烏黑長髮造型，讓人印象深刻，選戰期間一度成為對手攻擊目標；林昶佐近期接觸為癌友捐髮議題，決定剪去從...

江啟臣宣布 韓國瑜等5縣市長接指定中常委

國民黨去年全代會修正黨章，增訂由黨主席指派5縣市長擔任指定中常委，國民黨主席江啟臣今天宣布由高雄市長韓國瑜、金門縣長楊鎮...

駁世衛稱台灣有參與 陳建仁登紐時：從未獲得任何資訊

副總統陳建仁日前接受美國「紐約時報」(The New York Times)專訪，紐時今天刊出專訪部分內容，其中包括世界...

我捐新加坡10萬片口罩 駐星代表：象徵雙方堅實友誼

駐新加坡台北代表處今天表示，台灣捐贈新加坡10萬片醫療級口罩，今天下午新加坡紅十字會執行長Benjamin Willia...

熱門新聞

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

圖表看疫情／近三分之二死亡案例在歐洲 新加坡確診逾1萬例

獨／出航26天 海軍敦睦艦隊的「秘密任務」其實是...

敦睦支隊長陳道輝哽咽：生命保證未瞞疫情 穿上白軍服30年來最痛苦時刻

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

敦睦支隊長遭國防部切割 致信全體官兵「抱歉，但以各位為榮」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。