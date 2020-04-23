敦睦是否有外籍人士登船？孫大千提六疑點要蔡政府釋疑

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，前立委孫大千在臉書表示，敦睦艦隊染疫事件現在已經變成了一個「羅生門連環爆」，對於是否進行秘密任務，有無向艦指部回報一例發燒等六疑點，政府有必要向全民說明清楚。

孫大千指出，究竟有沒有秘密任務，有無去過其他的地方，為什麼蔡英文和嚴德發的發言嚴重矛盾？倘若只是軍事操演，為什麼要放出「秘密任務」的煙霧來推卸責任。

再者，孫大千認為要釐清究竟是由誰拍板定案出訪計劃？總統府及國安單位怎麼有可能置身事外，倘若其中還包含秘密任務，蔡英文怎麼可能只是扮演一個「尊重」的角色。

第三，對於敦睦艦隊是否有向艦指部回報一例發燒案例，孫大千說，艦隊支隊長「用生命保證」絕對沒有隱瞞任何疫情。經艦指部初步清點磐石艦的回報紀錄，卻沒有發現有通報發燒病例，究竟是誰在說謊？

第四，孫大千質疑，敦睦艦隊返國入港後，究竟是否有徹底執行隔離六天的政策？為什麼部分官兵可以提前下船上岸？第五，究竟有多少官兵在執行任務期間求診就醫，為什麼從原本宣稱的70人爆增到148人，這麼簡單的就診資料為什麼一變再變？

最後一點，孫大千說，執行任務期間是否有外籍人士登船需要釐清，僑胞提供的照片總不會是合成的吧？