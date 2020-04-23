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冷眼集／民進黨派系殺紅眼…這算「正常發揮」

聯合報 / 本報記者丘采薇
蔡英文總統的第二任期就要展開，派系卻提前廝殺。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統的第二任期就要展開，派系卻提前廝殺。 圖／聯合報系資料照片

民進黨地方黨部主委選舉競爭激烈，爭取北市主委的薛凌及王孝維陣營，昨天在中央黨部前互控賄選。舉行記者會指控薛凌送禮的北市前主委黃慶林，還氣到當場重摔「薛氏地瓜」；薛凌陣營也到場大罵做賊喊抓賊。這一齣戲讓外界都看傻了眼，但對於習慣內部競爭的民進黨來說，自相殘殺只是「正常發揮」。

民進黨長期派系共治，內鬥也是出了名的激烈，對自己人往往比對外人更凶狠。由於地方黨部主委選舉與黨代表改選同時舉行，各派系除了搶主委，也爭搶黨代表席次，為七月的中執委及中常委選舉鋪路。事涉黨內權力結構變化，派系自然殺紅了眼。

最近執政團隊上下忙於防疫，民進黨內刻意低調，仍然掩蓋不住內部競爭的火花。除了地方黨部主委選舉早就相爭到水火不容，行政院長蘇貞昌撤換官股公司及國營事業董座也引發派系角力檯面化，更有人早已瞄準二○二二年縣市長選舉，「藉機」曝光。

黃慶林為了台北市黨部主委之爭，悲憤檢舉對手，其實不算這次最激烈的地區。台南市日前甚至傳出「下降頭」的說法，更是離奇。劇情是有意參選主委的陳亭妃助理陳世輝自爆被對手「下降頭」，要取他性命，並發出「不自殺聲明」，而屬於台南市長黃偉哲人馬的潘新傳則斥為無稽之說，要對手「認真拉票比較實在」。

蔡英文總統的第二任期就要展開，派系提前廝殺，難免被質疑「吃相難看」。民進黨主席卓榮泰昨天說了重話，提醒各方克制，也重提去年總統初選，「蔡賴之爭」雖然激烈，雙方保持風範，最後也促成團結。不過，以目前派系沒有要收手的情況看來，卓主席一番苦勸，效果未知；派系先搶先贏，恐怕還是「先殺下去再說」。

民進黨 北市 陳亭妃 蔡英文 卓榮泰 黃偉哲 蘇貞昌

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民進黨北市黨部主委 薛凌、王孝維參選

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