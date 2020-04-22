王金平：罷韓若成 高雄成藍破口

罷免高雄市長韓國瑜投票將在6月舉行，立法院前院長王金平昨天參加台中市霚峰區立法院中南部服務中心植樹活動時指出，若是罷韓成功，國民黨在高雄市就產生「破口」，國民黨整個氣勢就有問題，也會影響其他縣市的席次，對2022年選舉會產生影響。

王金平說，韓國瑜原來防疫做得很好，高雄市是最安全的地方，但這次敦睦艦隊事件，高雄市出現10多位確診者，消毒和疫情調查應該是要趕快去做的事，希望疫情能獲控制，「希望他好好處理疫情，能順利、圓滿，市民、國人會有感，過去激烈想罷韓的人應會重新思考」。

王金平也認為，對於罷韓問題，應該不要激化，韓國瑜只要把疫情處理好，讓整個高雄恢復安全、清靜，相信人民有感，要如何處理罷韓問題，大家心中自然有一把尺。

有媒體問，是否幫忙韓國瑜度過難關？王金平說，韓國瑜不會找他幫忙，身為國民黨員當然要給予關心，因為國民黨不能從高雄這裡產生破口，「一旦高雄破口，未來國民黨的選情便不樂觀」，身為一個黨員，他希望能固守住高雄市的執政。

王金平說，韓國瑜選完市長，他怎樣做他的市長，「我們本來是關心，後來就不再理這方面的事情」、「只有不理而已，我沒有對他生氣，讓他自己去發揮」。