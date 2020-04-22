我再贈教廷20萬片口罩 教廷駐台代辦轉達教宗對台關懷

外交部今天表示，義大利境內神職人員等受到新冠肺炎嚴重影響，為了感念天主教神職人員對台灣的長期奉獻，政府決定增加援贈教廷20萬片醫療口罩。

義大利神父呂若瑟日前因故鄉新冠肺炎疫情嚴峻向外求援，許多台灣人得知後紛紛慷慨解囊，6天湧入1.2億元捐款。

外交部發布新聞稿表示，由於在義大利境內的天主教教會、文教社福設施及相關神職等人員受到新冠肺炎嚴重影響，國內各界普遍高度關注，繼日前我政府人道援贈28萬片口罩給教廷及所屬包括靈醫會在內的天主教團體後，為感念天主教神職人員對台灣的長期奉獻，政府決定增加援贈教廷20萬片醫療口罩。

外交部表示，今天舉行贈交儀式，由外交部政務次長謝武樵主持，教廷駐台代辦佳安道（Mons. Arnaldo Catalan）應邀出席代表教廷政府受贈。

謝武樵表示，我國援贈教廷的第一波28萬片醫療口罩已於日前順利送達教廷及包括靈醫會在內的天主教團體，過去1段時間以來，台灣社會持續關注在義大利境內受疫情影響的天主教教會、文教社福設施、及相關神職等人員，外交部也非常欽佩我國民間團體盼展現愛心援助的呼聲，為了進一步紓緩教廷及所屬包含靈醫會在內跨國醫療人員的迫切需求，我政府決定再援贈20萬片醫療口罩給教廷，並將儘速運送。

謝武樵表示，新冠肺炎疫情迅速蔓延，造成全球人民憂懼與恐慌，人類為此付出慘痛代價，所有國家只有團結一致才能共同對抗此前未見的公衛危機，這次人道援贈，展現台灣與教廷堅實友誼，並以具體行動證明台灣與教廷攜手共抗新冠肺炎疫情的決心。

外交部表示，佳安道回應，非常感謝我國政府與人民的愛心捐贈，這些重要的物資將妥善地送到迫切需要的人手中，這次台灣對於教廷的援贈，正如同教廷大使館之前與台灣的友人合作募集物資援贈義大利一樣，都是台灣與教廷以積極行動合作協助其他國家抗疫的具體例證。

佳安道說，新冠肺炎疫情在歐洲、美國造成慘重影響，很高興見到台灣政府具體落實「台灣可以幫忙」理念，藉此願轉達教宗方濟各對於台灣人民的誠摯關懷。