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駁世衛稱台灣有參與 陳建仁登紐時：從未獲得任何資訊
副總統陳建仁日前接受美國「紐約時報」(The New York Times)專訪，紐時今天刊出專訪部分內容，其中包括世界衛生組織日前表示台灣有參與，陳建仁說，「我們的參與是片段的，是受限的，並非完整參與。」更重要的是，台灣從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊，「我們的參與常是有前提的，必須得到中國的同意」，這樣的參與對台灣十分不利。
有關台灣對抗疫情的過程中，是否也積極爭取國際認同，陳建仁表示，沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，台灣必須和世界其他國家一起努力。即使台灣情況比較好，但只要境外仍有疫情，台灣就還處在風險當中。
陳建仁說，這是一個讓人們了解台灣是優良世界公民的好機會，台灣也嘗試和其他國家合作控制疫情，維護全球健康，這就是台灣正在做的。
針對台灣在爭取加入世界衛生組織，或取得國際組織之會員資格上，是否有進一步成果？陳建仁表示，台灣仍然必須爭取加入世界衛生組織及參與世界衛生大會。雖然世衛說台灣有參與，但是，「我們的參與是片段的，是受限的，並非完整參與。」例如，台灣只獲准參加30%的專家會議，70%遭拒。更重要的是，我們從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊台灣的參與常是有前提的，必須得到中國的同意，這樣的參與對台灣十分不利。
陳建仁說，台灣被排擠在外，成為全球公衛領域的孤兒。病毒無國界，希望經過此次疫情，台灣成為抗疫典範，有機會和各國分享台灣的知識、經驗及技術，讓全世界知道，台灣渴望成為全球醫衛大家庭的一員。
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