快訊

台職棒登國際基本功 從正視「使用者經驗」做起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁世衛稱台灣有參與 陳建仁登紐時：從未獲得任何資訊

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
副總統陳建仁。聯合報記者陳嘉寧／攝影
副總統陳建仁。聯合報記者陳嘉寧／攝影

副總統陳建仁日前接受美國「紐約時報」(The New York Times)專訪，紐時今天刊出專訪部分內容，其中包括世界衛生組織日前表示台灣有參與，陳建仁說，「我們的參與是片段的，是受限的，並非完整參與。」更重要的是，台灣從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊，「我們的參與常是有前提的，必須得到中國的同意」，這樣的參與對台灣十分不利。

有關台灣對抗疫情的過程中，是否也積極爭取國際認同，陳建仁表示，沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，台灣必須和世界其他國家一起努力。即使台灣情況比較好，但只要境外仍有疫情，台灣就還處在風險當中。

陳建仁說，這是一個讓人們了解台灣是優良世界公民的好機會，台灣也嘗試和其他國家合作控制疫情，維護全球健康，這就是台灣正在做的。

針對台灣在爭取加入世界衛生組織，或取得國際組織之會員資格上，是否有進一步成果？陳建仁表示，台灣仍然必須爭取加入世界衛生組織及參與世界衛生大會。雖然世衛說台灣有參與，但是，「我們的參與是片段的，是受限的，並非完整參與。」例如，台灣只獲准參加30%的專家會議，70%遭拒。更重要的是，我們從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊台灣的參與常是有前提的，必須得到中國的同意，這樣的參與對台灣十分不利。

陳建仁說，台灣被排擠在外，成為全球公衛領域的孤兒。病毒無國界，希望經過此次疫情，台灣成為抗疫典範，有機會和各國分享台灣的知識、經驗及技術，讓全世界知道，台灣渴望成為全球醫衛大家庭的一員。

陳建仁 疫情

延伸閱讀

陳建仁：減少社交 可半正常生活

陳建仁：樂意和世界各國分享新的快篩技術

英疫情怎解？陳建仁：優先採檢密切接觸者、高風險群

陳建仁：今年1月底世衛才宣告緊急事件 為時已晚

相關新聞

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

新冠肺炎爆發後，我國公衛實力備受重視，台灣公共衛生學會日前與朝野立委呼籲行政院盡速推出公衛師法。行政院會明則將「公共衛生...

江啟臣宣布 韓國瑜等5縣市長接指定中常委

國民黨去年全代會修正黨章，增訂由黨主席指派5縣市長擔任指定中常委，國民黨主席江啟臣今天宣布由高雄市長韓國瑜、金門縣長楊鎮...

駁世衛稱台灣有參與 陳建仁登紐時：從未獲得任何資訊

副總統陳建仁日前接受美國「紐約時報」(The New York Times)專訪，紐時今天刊出專訪部分內容，其中包括世界...

我捐新加坡10萬片口罩 駐星代表：象徵雙方堅實友誼

駐新加坡台北代表處今天表示，台灣捐贈新加坡10萬片醫療級口罩，今天下午新加坡紅十字會執行長Benjamin Willia...

陸贈巴拉圭防疫物資？外交部：巴國經銷商向陸採購

國民黨立委吳斯懷今天表示，中國大陸上周援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資，我國駐巴拉圭大使周麟在周一被召回；外交部今天表示，該批...

林昶佐剪去24年招牌長髮 今晚將首度亮相

無黨籍立委林昶佐以一頭烏黑長髮造型，讓人印象深刻，選戰期間一度成為對手攻擊目標；林昶佐近期接觸為癌友捐髮議題，決定剪去從...

民進黨前進連江縣 隔12年後再籌備地方黨部

民進黨中執會今天通過連江縣入黨審查委員會委員，由中國事務部副主任李問擔任召集人，若成功插旗，將是民進黨第一次成立連江縣黨...

吳斯懷揭露！中國搶援助友邦巴拉圭 外交部次長「不知道」

新冠肺炎疫情全球肆虐下，口罩等防疫物資格外搶手，台灣用擴充口罩產能及實名制配給，省吃儉用以口罩援助國際做外交，獲得多國對...

台美換防護衣原料變購買？李德維檢舉外交部發布假訊息

外交部與美國在台協會（AIT）3月18日共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，當時外交部長吳釗燮宣布，台灣每週捐美10萬...

罷韓若成功 王金平： 國民黨執政氣勢將產生破口

立法院前院長王金平上午指出，若是罷韓成功，國民黨在地方的執政氣勢將產生破口，他不希望這樣。

譚德塞：首份疫情通報來自武漢 我外交部：世衛應說明處理

新冠肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞廿日在日內瓦的記者會上表示，疫情資訊最早由中國大陸提出，台灣未通報有人傳人現象；外交部昨天表示，哪一個國家率先通報世衛不應是各方關切焦點，世衛應說明在疫情初期的處理與研判。

疫情後兩岸關係 馬英九：九二共識不能丟

國民黨革命實踐研究院院長羅智強主持的「未來沙龍」昨晚首播，邀請前總統馬英九和國民黨主席江啟臣與談。對於疫情過後的兩岸關係，馬英九強調不能把九二共識丟掉，而是要在舊有的基礎下提出年輕人可接受的可行方案來解決兩岸問題；江啟臣則說，別在美中選邊站，要確保和平及最大利益。

熱門新聞

圖表看疫情／日本東京連9天破百例 醫院8嬰兒確診染疫

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

敦睦支隊長陳道輝哽咽：生命保證未瞞疫情 穿上白軍服30年來最痛苦時刻

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

敦睦艦隊官兵染疫 蔡英文致歉：調查清楚後絕不護短

敦睦支隊長遭國防部切割 致信全體官兵「抱歉，但以各位為榮」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。