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我捐新加坡10萬片口罩 駐星代表：象徵雙方堅實友誼

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
駐星代表梁國新(左)將捐贈的口罩交給新加坡紅十字會執行長Benjamin William(右)。圖/取自駐新加坡台北代表處臉書
駐星代表梁國新(左)將捐贈的口罩交給新加坡紅十字會執行長Benjamin William(右)。圖/取自駐新加坡台北代表處臉書

新加坡台北代表處今天表示，台灣捐贈新加坡10萬片醫療級口罩，今天下午新加坡紅十字會執行長Benjamin William代表接受，我駐新加坡代表梁國新表示，這批捐贈口罩象徵台星雙方堅實友誼。

駐新加坡代表處今天在臉書上表示，台灣捐贈新加坡10萬片醫療級口罩，由梁國新代表，今天下午交給新加坡紅十字會執行長兼秘書長威廉（Benjamin William）代表接受。

梁國新表示，台灣贈予新加坡的口罩，是台灣外交部統籌規畫、對各國進行人道援助1000萬個口罩計畫的一部分，象徵台星雙方堅實友誼，以及全球團結齊心，共同對抗新冠肺炎的重要性；防疫無國界，唯有透過大家共同的努力，才能一起戰勝病毒。

代表處表示，新加坡紅十字會對我方的捐贈表示感謝，尤其是在這個疫情困難的時刻，口罩特別顯得珍貴，這批口罩將交由紅十字會第一線服務人員、志工、年長者以及移工等弱勢族群使用，威廉並簡報說明新加坡紅十字會功能及主要業務，盼疫情過後雙方可進一步洽談合作的可行性。

代表處表示，梁國新感謝紅十字會的安排，並表示我方送給新加坡的口罩數量雖然不多，但是代表著我政府與人民的善意和友誼。台灣民眾對於新加坡在921地震及花蓮震災發生後第一時間給予台灣的協助感念在心，在疫情緊張之際，更願持續與新加坡朋友同舟共濟、相互扶持。

代表處表示，台星關係源遠流長，不論政府或民間的交流都相當密切，兩國政府極為珍惜這份特殊的友誼，梁國新說，希望大家以團結取代分化，共同凝聚心力積極防疫，兩國政府將基於彼此長久情誼，以增進雙方國民福祉為共同目標，持續深化關係。

新加坡 口罩 紅十字會

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