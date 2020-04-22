陸贈巴拉圭防疫物資？外交部：巴國經銷商向陸採購

國民黨立委吳斯懷今天表示，中國大陸上周援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資，我國駐巴拉圭大使周麟在周一被召回；外交部今天表示，該批物資是巴國經銷商聯合向中國採購進貨，而周麟將卸任返國，是外交部人員的正常輪調。

外交部發言人歐江安說，為了因應及協助友邦共同抗疫，我國之前已捐贈巴拉圭口罩128萬枚，含就地採購與國內產製的口罩，及國產熱像儀等防疫物資，我方將在兼顧我國防疫產能的前提下，依據巴方需求繼續提供必要的協助，巴國政府及人民對我國及時馳援，展現兄弟之邦的情誼，都有透過不同管道表達謝意。

歐江安表示，巴拉圭政府之前已公開說明，那批物資是巴國經銷商聯合向中國大陸採購進貨，其中部分物資將轉售巴國衛生部，供應各級醫療機構及衛生人員使用，巴國政府已特別澄清，實情並不是像部分媒體報導的是中國大陸無償援贈。

歐江安說，周麟即將卸任返國，這是外交部人員的正常輪調作業，並非召回國內。