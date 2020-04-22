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公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
行政院發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

新冠肺炎爆發後，我國公衛實力備受重視，台灣公共衛生學會日前與朝野立委呼籲行政院盡速推出公衛師法。行政院會明則將「公共衛生師法」草案列入議程，預計通過後送立法院審議，草案規定「公共衛生師」須通過考試並領有證書，工作包括疫病調查、健康促進方案等，以因應公共衛生與疾病問題。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關「公共衛生師法」草案，主要立基於「預防重於治療」之精神，近來新興之公共衛生議題層出不窮，如SARS、COVID-19武漢肺炎、禽流感、腸病毒、登革熱等疾病，危害國民生命安全，因此，為使歷年累計數萬名接受過公共衛生教育者可充任公共衛生師，立法規定只有經過考試及格並領有公共衛生師證書者，才可以擔任充任公共衛生師。

Kolas說，草案中訂定充任之要件、應考資格；也規定非領有公共衛生師證書者，不得使用公共衛生師名稱；也明定政府因突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師從事該項業務等。

至於公共衛生師可執業的範圍，草案明定包括，社區與環境中會遇到的健康風險、疫病調查、民眾健康狀態調查、健康促進方案、食品安全風險等方案之規劃、推動及評估。

行政院 新冠肺炎

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