民進黨前進連江縣 隔12年後再籌備地方黨部

民進黨中執會今天通過連江縣入黨審查委員會委員，由中國事務部副主任李問擔任召集人，若成功插旗，將是民進黨第一次成立連江縣黨部。

李問表示，感謝中執會支持馬祖黨務發展。相隔12年再度成立入審會，即是積極為籌備地方黨部準備，並耕耘基層，期待順利完成民進黨地方黨部「最後一塊拼圖」。未來以民主程序選出新任黨職幹部後，地方黨部即正式成立。屆時會有更多重要的地方黨部幹部亮相，為馬祖鄉親服務；參考2000年金門縣黨部成立時的經驗，單獨舉辦黨職選舉；未來連江縣黨部第一屆黨員大會暨黨職選舉，也不會趕在5月24日全國地方黨職選舉共同舉辦，將擇期單獨辦理。

李問指出，前總統陳水扁執政時期曾經設立連江縣入黨審查委員會，但2008年後多年未實際運作。今年立委選舉過後，民進黨在馬祖積極召收黨員，設籍連江縣黨員從選前大約5人，選後已超過100人申請入黨。

李問說，入黨審查委員會多年停擺後新生，是馬祖政黨政治歷史性的一步。未來，民進黨將致力於為馬祖打造更公平的政治環境，鼓勵良性競爭、避免壟斷，也希望國內各界不分黨派共同關注離島建設發展；對全國社會大眾，也宣示民進黨執政團隊不分族群、不分本島離島，為全民服務的決心。

李問表示，入黨審查委員會的委員，包含馬祖老中青不同世代，顯示馬祖多元的意見與聲音，其中包括在地馬祖人、嫁到當地的馬祖媳婦、在外求學就業的馬祖子弟、也有從台灣本島搬到馬祖努力打拼的「新馬祖人」。

李問說，本次通過的入黨審查委員會，委員名單包括前福建省政府委員林火孟、連江縣旅館民宿發展協會理事長吳明忠、連江縣社造中心主持人蔡佳蓉、連江縣身心障礙協會理事曹鳴勳、教育工作者曹辰瑩及台大台灣文學所碩士生劉亦。