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吳斯懷揭露！中國搶援助友邦巴拉圭 外交部次長「不知道」
新冠肺炎疫情全球肆虐下，口罩等防疫物資格外搶手，台灣用擴充口罩產能及實名制配給，省吃儉用以口罩援助國際做外交，獲得多國對台灣的稱讚與感謝。不過，國民黨立委吳斯懷今天卻在外交國防委員會指出，外交部雖然口罩外交成效不錯，但在援助我友邦巴拉圭時，遭巴國議員認為只送10萬片太少，不如找中國要。吳斯懷特別詢問外交部次長徐斯儉後續發展。
徐斯儉表示，拉美不是他的業管範圍，但我國對於援助友邦防疫物資，若有多餘物資會繼續進行。吳斯懷接著指出，當地僑胞已拍到中國貨機，在4月18日將4萬多公斤的防疫物資送到巴拉圭。徐斯儉回應，此事是吳斯懷揭露才知道。吳斯懷續問，我國駐巴拉圭大使在4月20日被召回國，台巴關係是否有危險，徐斯儉僅答拉美非他業管範圍、不清楚。
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