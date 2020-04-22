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吳斯懷揭露！中國搶援助友邦巴拉圭 外交部次長「不知道」

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷今天到立法院國防外交委員會關心我國與巴拉圭的邦誼是否生變。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委吳斯懷今天到立法院國防外交委員會關心我國與巴拉圭的邦誼是否生變。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情全球肆虐下，口罩等防疫物資格外搶手，台灣用擴充口罩產能及實名制配給，省吃儉用以口罩援助國際做外交，獲得多國對台灣的稱讚與感謝。不過，國民黨立委吳斯懷今天卻在外交國防委員會指出，外交部雖然口罩外交成效不錯，但在援助我友邦巴拉圭時，遭巴國議員認為只送10萬片太少，不如找中國要。吳斯懷特別詢問外交部次長徐斯儉後續發展。

徐斯儉表示，拉美不是他的業管範圍，但我國對於援助友邦防疫物資，若有多餘物資會繼續進行。吳斯懷接著指出，當地僑胞已拍到中國貨機，在4月18日將4萬多公斤的防疫物資送到巴拉圭。徐斯儉回應，此事是吳斯懷揭露才知道。吳斯懷續問，我國駐巴拉圭大使在4月20日被召回國，台巴關係是否有危險，徐斯儉僅答拉美非他業管範圍、不清楚。

外交部次長徐斯儉今天在立法院國防外交委員會表示，對於台巴關係是否生變不清楚。記者潘俊宏／攝影
外交部次長徐斯儉今天在立法院國防外交委員會表示，對於台巴關係是否生變不清楚。記者潘俊宏／攝影
外交部次長徐斯儉今天在立法院國防外交委員會表示，對於台巴關係是否生變不清楚。記者潘俊宏／攝影
外交部次長徐斯儉今天在立法院國防外交委員會表示，對於台巴關係是否生變不清楚。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎 COVID-19 吳斯懷 口罩 巴拉圭 外交部

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