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台美換防護衣原料變購買？李德維檢舉外交部發布假訊息
外交部與美國在台協會（AIT）3月18日共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，當時外交部長吳釗燮宣布，台灣每週捐美10萬片口罩，換美方30萬套防護衣材料。但卻被發現防護衣仍須自購，國民黨立委李德維今檢舉吳談話是假訊息。
法務部次長陳明堂表示，會將檢舉帶回，交業管單位調查，是否是假訊息，也要經過進一步認定。
李德維今天在立法院司法委員會質疑，台美2月簽訂「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，3月18日雙方正式發布，當時吳釗燮聲稱，台灣將以每周台灣援助美國10萬個口罩，換取美方提供30萬套防護衣材料。
李德維遲疑，前天有消息披露，這30萬套防護衣其實是台灣向美國出錢購買，而不是如聯合聲明中所說相互交換捐贈，但外交部好像船過水無痕；也因此他正式向法務部檢舉這是假訊息，批評若吳明知不是正確的事情還欺騙大眾更嚴重。
陳明堂回應，法務部判斷假訊息基本原則為：有惡意、虛偽、有危害個人或國家社會情形。李德維追問，所以吹牛不算數？不屬於發布假訊息？陳說，個案要再做處理，他也不方便先表達意見。
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