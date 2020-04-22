最後1艘航行郵輪 歌詩達盛饌號終靠岸
新冠肺炎疫情間，海上最後一艘依然載著大量乘客航行的郵輪歌詩達盛饌號（Costa Deliziosa）終於在21日抵達義大利熱那亞港海域，預計22日靠岸讓乘客下船。
CNN報導，涵蓋全球95%郵輪的國際郵輪協會（CLIA）指出，歌詩達盛饌號是目前唯一仍載著大量乘客在海上航行的郵輪。歌詩達盛饌號1月5日從威尼斯出發，預計環遊世界。
由於熱那亞港海上狀況不佳，歌詩達盛饌號21日停在港口外，預計22日進港靠岸。
歌詩達盛饌號靠港前，全球許多郵輪業者致力於讓郵輪安全靠港，以便乘客返家。部分郵輪難以尋找安全的港口靠岸，許多港口所在地政府因害怕病毒擴散，拒絕郵輪靠岸；部分郵輪也受到引發爭議的檢疫隔離。
歌詩達盛饌號母公司歌詩達郵輪（Costa Cruises）21日表示，郵輪上有1519名乘客、898名工作人員。
歌詩達盛饌號原本預計在113天航行後於4月26日返回威尼斯。即便歌詩達郵輪公司已經在3月取消許多郵輪行程，盛饌號依然獲准繼續航行。
先前，在新冠肺炎疫情加劇、數艘郵輪傳出疫情之際，CLIA停止所有美國港口的郵輪運作。儘管歌詩達盛饌號持續航行世界各地，在本周之前，已經一個多月沒有人下船。
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