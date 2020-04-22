5萬餘人申請防疫補償金 新北市人數最多

因應防疫需求，中央流行疫情指揮中心發給居家隔離、檢疫者，每天1000元的防疫補償金，自3月23日起受理申請，截至昨天為止，已有5萬1610件申請，衛福部已核定近1000件，最快今天撥款給各地方政府。

防堵新冠病毒造成我國社區傳播，指揮中心嚴格要求，只要與確診者接觸都需要居家隔離，從國外返國者皆需要居家檢疫，截至4月20日為止，我國已有近20萬人被要求居家隔離或檢疫；隔離檢疫需最長得耗費14天，因此最高可領1萬4000元，若違反隔離檢疫規定將不得申請，另，符合資格者並不限制國籍。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，截至昨天為止，已有5萬1610件防疫補償金提出申請，其中新北市的申請案件最多為1萬1399件，其次依序為台北市9238件、台中6030件、桃園5787件、高雄5275件，其餘縣市皆在3000件以下。

蘇昭如表示，申請時間從3月23日開始，至今約一個月，依規定審核時間至少為30天，需要冗長的審核過程，主要是從隔離檢疫當天就能申請，但隔離檢疫過程中若是趴趴走等有任何不符合規定者，則不予受理，因此拿到申請資料，不一定對方已經完成隔離檢疫，也不能確保對方沒有違規。

根據指揮中心統計，截至昨天為止，有488件違規，其中居家隔離14件，開出354多萬罰單、居家檢疫474件違規，開出5831多萬罰單。

蘇昭如表示，經過審核目前僅核定近1000件的防疫補償金申請，實際給予的金額仍在計算中，近二天就會把費用提撥給地方政府。

另外，照顧者的防疫補償申請，已從3月31日起開始受理，關於防疫補償金，可於受隔離或檢疫結束日之次日起兩年內申請，民眾不必急於近期申辦。