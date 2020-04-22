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民眾黨：紓困執行率低 橫向聯繫不足 勞工企業打退堂鼓

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，民眾黨立院黨團質疑，政府的救急紓困執行率低，目前銀行整體紓困貸款執行率僅達46%，但民營銀行執行率卻三成不到。另外各部會的紓困振興琳瑯滿目，卻無單一窗口、橫向聯繫與不足。記者／林麗玉攝影
新冠肺炎疫情嚴峻，民眾黨立院黨團質疑，政府的救急紓困執行率低，目前銀行整體紓困貸款執行率僅達46%，但民營銀行執行率卻三成不到。另外各部會的紓困振興琳瑯滿目，卻無單一窗口、橫向聯繫與不足。記者／林麗玉攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾黨立院黨團質疑，政府的救急紓困執行率低，目前銀行整體紓困貸款執行率僅達46%，但民營銀行執行率卻三成不到。另外各部會的紓困振興琳瑯滿目，卻無單一窗口、橫向聯繫與不足，許多勞工、中小企業、自營者申請紓困打退堂鼓，抱怨看得到、吃不到。

民眾黨立委邱臣遠說，為了監督政府紓困振興，民眾黨成立監督施政中心，並倡議紓困要分級分流。但許多勞工、企業反映，政府的紓困協助相當多細節還需要加強落實，包括中央的「1988紓困專線」量能也不足，僅30名員工一天要接四千多通電話，要求經濟部應在一周內建構好相關的融資平台。

民眾黨立院黨團幹事長高虹安說，中央的紓困方案限制多，許多臨時勞務契約、臨工員工根本拿不倒補助，呼籲政府應該設置單一窗口，針對臨時勞務契約、沒有固定雇主等勞工，這些勞工無法申請相關補助，勞動部應與各職業工會合作，成立單一窗口並簡化相關程序。

高虹安說，現在也有越來越多弱勢面臨失業、放無薪假，呼籲這次的紓困，也應該針對弱勢降租。

立委蔡壁如表示，目前紓困的執行率非常低，追究原因，不是民眾不想申請，而是申請的管道不夠暢通。民眾黨團在這次修法過程，提出兩項附帶決議，要求經濟部一周內邀集各產業公協會及各地方政府進行分工討論，將其納入共同紓困管道，並架設融資診斷服務申請平台，系統化提供資訊，以利紓困分流，加速處理速度。

民眾黨 高虹安

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