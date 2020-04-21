2歲心臟病女童 已與姊姊和媽媽21日搭類包機抵台

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
平躺在椅子上的就是2歲心臟病女童，為了讓兩個女兒睡得舒服，媽媽在高鐵上只好一路站著都不敢闔眼。圖／湖北台胞返鄉救援會提供
平躺在椅子上的就是2歲心臟病女童，為了讓兩個女兒睡得舒服，媽媽在高鐵上只好一路站著都不敢闔眼。圖／湖北台胞返鄉救援會提供

原本在2月底前就應該回台看診的2歲心臟病女童，因武漢封城後受困當地，遲遲無法回台看診，引發社會關注，所幸這次她和姊姊與媽媽，登記上第2批第2班類包機，終於在21日晚間一起回到台灣。

穿著最愛的粉紅色上衣和小鞋鞋，專注看著平板，她就是國人所關心的2歲心臟病女童，終於在21日晚間隨著第二批第二班類包機，與姊姊和媽媽一起回台。

為了要趕上21日晚間返台的類包機，媽媽帶著2個女兒，20日從湖北搭高鐵前往上海，其中平躺在椅子上的，就是2歲心臟病女童，為了讓兩個女兒睡得舒服，媽媽只好一路站著都不敢闔眼。

穿著有可愛貓貓的衣服，這是今年4月初，2歲心臟病女童手裡拿著中華民國護照，稚氣的說：「蔡總統您好，我有心臟病，我想要回台灣。」讓人充滿不捨。

和姊姊一樣打扮成小公主，口裡喊著「寶寶」，再次面對鏡頭，心臟病女童充滿好奇，儘管被媽媽抱住，但還是掙脫了媽媽的手，對著鏡頭擠眉弄眼。

這是今年4月初，女童媽媽所錄製的短片，她提到3月很想搭首批類包機回台，但一個人帶兩個小孩，要搭21個小時的遊覽車，女童媽媽還拿出回診單，表示也就是原本應該2月27日就要看醫生了，但也已經拖了1個多月，拜託政府能夠再促成一次包機。

所幸母女三人終於登記上第2批第2班的類班機，已於21日晚間回到台灣。

穿著最愛的粉紅色上衣和小鞋鞋，她就是國人所關心的2歲心臟病女童。圖／湖北台胞返鄉救援會提供
穿著最愛的粉紅色上衣和小鞋鞋，她就是國人所關心的2歲心臟病女童。圖／湖北台胞返鄉救援會提供

心臟病 類包機

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