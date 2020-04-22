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疫情後兩岸關係 馬英九：九二共識不能丟

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
前總統馬英九（左）昨與國民黨主席江啟臣（右）出席國民黨革命實踐研究院舉辦的「未來沙龍」首場直播會。 記者胡經周／攝影
前總統馬英九（左）昨與國民黨主席江啟臣（右）出席國民黨革命實踐研究院舉辦的「未來沙龍」首場直播會。 記者胡經周／攝影

國民黨革命實踐研究院院長羅智強主持的「未來沙龍」昨晚首播，邀請前總統馬英九和國民黨主席江啟臣與談。對於疫情過後的兩岸關係，馬英九強調不能把九二共識丟掉，而是要在舊有的基礎下提出年輕人可接受的可行方案來解決兩岸問題；江啟臣則說，別在美中選邊站，要確保和平及最大利益。

現場青年提問指出，中國大陸愈來愈強烈單方面決定對台的政策，國民黨如何應對這樣的情勢？江啟臣強調，對話還是最重要，可以避免誤判及緩和對立的形勢；馬英九則說，讓大陸單方面決定是很危險的，過去就是用九二共識、一中各表來處理，至少讓現階段不發生戰爭，雙方交流正常化。

馬也說，很多年輕人聽到九二共識就怕了，但沒有九二共識要怎麼恢復過去和平的情況？能不能從舊有的基礎上來爭取溝通的機會？當年九二共識擱置爭議共創雙贏，不能夠說那是廿八年前的共識就把它丟掉。他也強調九二共識並無過時，「一直到我四年前卸任為止都在身體力行」。

九二共識 江啟臣 馬英九 一中各表 羅智強

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