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環球時報指控資助網軍攻擊譚德塞 民進黨駁：公然造謠

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
環球時報日前以「DPP ‘behind Taiwan ghostwriters’」為題，發表英文評論。圖／取自網路
環球時報日前以「DPP ‘behind Taiwan ghostwriters’」為題，發表英文評論。圖／取自網路

中共官媒環球時報日前發表英文評論，以「DPP ‘behind Taiwan ghostwriters’（民進黨於台灣幽靈寫手的背後）」 為題，指控台灣持續在社群媒體上對WHO（世界衛生組織）幹事長譚德塞進行諷刺及侮辱性質的言論，並引用新黨發言人王炳忠所言，指該些網路留言為民進黨資助的網路水軍所為。對此民進黨今晚發出聲明，強調「我們認為該則報導充滿對台灣主流民意的荒謬認知與對民進黨的不實指控，民進黨中央在此提出嚴正駁斥。

民進黨表示，台灣是民主的社會，人民有判斷思辨的能力，民進黨不會也無法操控人民自由言論。網路上對於譚德塞的歧視性言論，調查局證實來自中國網路使用者所為，環球時報的報導缺乏事實依據，仍持續將該事件與台灣人民及民進黨掛勾，居心叵測。

民進黨也指出，該報導引用新黨發言人王炳忠說法，指民進黨政府以打擊假消息為名，禁用支持高雄市長韓國瑜的臉書社群，同時資助網軍，付費給低所得者在網路上發送反中的指定貼文，甚至連蔡英文總統也採取此法。這般毫無根據的公然造謠，完全誤導視聽，不負責任。

民進黨強調，臉書是跨國網路公司，相關挺韓社團遭到移除是因為違反使用規定。民進黨沒有能力干預，王炳忠相關指控更屬惡意，不但刻意製造假消息，也罔顧台灣年輕世代的主流民意。台灣近年來飽受中國假消息攻擊，是國際間都紛紛提出警告的現象。請國人朋友務必對於各種訊息保持謹慎態度，再三查證、平衡觀點，以免受惡意的假新聞影響。

【中央社台北21日電】

民進黨今天指出，中國環球時報日前一篇報導，指民進黨資助網路水軍，侮辱世衛秘書長譚德塞，這是不實指控，要嚴正駁斥。

民進黨晚間指出，中國環球時報日前以一篇「民進黨於台灣幽靈寫手的背後」 （DPP ‘behind Taiwanghostwriters’） 為題，指控台灣持續在社群媒體上對譚德塞進行諷刺及侮辱性質的言論，並引用台灣親中專家所言，指這些網路留言為民進黨資助的網路水軍所為。這篇報導充滿對台灣主流民意的荒謬認知與對民進黨的不實指控，民進黨要嚴正駁斥。

民進黨說，台灣是民主的社會，人民有判斷思辨的能力，民進黨不會也無法操控人民自由言論。網路上對譚德塞的歧視性言論，調查局證實為來自中國網路使用者所為，環球時報的報導缺乏事實依據，持續將該事件與台灣人民及民進黨掛勾，居心叵測。

民進黨指出，報導引用新黨發言人王炳忠說法，指民進黨政府以打擊假消息為名，禁用支持韓國瑜的臉書社群，同時資助網軍，付費給低所得者在網路上發送反中的指定貼文，甚至連總統蔡英文也採取此法，「這般毫無根據的公然造謠，完全誤導視聽，不負責任」。

民進黨說，臉書是跨國網路公司，相關挺韓社團遭到移除是因為違反使用規定。民進黨沒有能力干預，王炳忠相關指控更屬惡意，不但刻意製造假消息，也罔顧台灣年輕世代的主流民意。

民進黨表示，台灣近年來飽受中國假消息攻擊，是國際間都紛紛提出警告的現象。請國人朋友務必對於各種訊息保持謹慎態度，再三查證、平衡觀點，以免受惡意的假新聞影響。

民進黨 王炳忠 假消息

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