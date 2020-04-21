馬英九：蔡英文身為國家元首與三軍統帥要概括承受

海軍染疫事件持續延燒，對於同意任務出航的蔡英文總統是否要道歉，前總統馬英九表示，蔡英文身為國家元首與三軍統帥，對此類重大事件要蓋括承受。他也指出，2013年發生洪仲秋事件時，他自己有表示歉意。

馬英九質疑，疫情當前，總統就職典禮簡化，漢光演習也停辦，為什麼敦睦艦隊一定要出發？他也是海軍出身，知道遠航很重要， 海軍官校生也很重要，但在出航當時美國羅斯福號航母已經出事情，為什麼會沒有警覺？

馬英九認為，先不談責任追究，但要先把狀況弄清楚，這對軍事指揮官下達命令是很好的教材。對於目前軍方公布懲處層級達到艦隊指揮官海軍中將高嘉濱，嚴德發則是自請處份請辭，這樣的懲處名單是否符合外界期待，馬英九則說，這要看百姓的看法，對這件事情怎麼懲處才能符合期待。