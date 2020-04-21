馬英九：不能把九二共識丟掉 要找出年輕人可接受方案

國民黨革命實踐研究院院長羅智強所主持的「未來沙龍」今首播，邀請前總統馬英九和黨主席江啟臣與談。對於疫情過後的兩岸關係，馬英九強調不能把九二共識丟掉，要在舊有的基礎下提出年輕人可接受的可行方案來解決兩岸問題；江啟臣則說，別在美中選邊站，要確保和平和最大利益。

現場青年提問指出，中國大陸越來越強烈單方面決定對台的政策，國民黨要如何去應對這樣的情勢？江啟臣強調，對話還是最重要，可以避免誤判和緩和對立的形勢；馬英九則說，讓大陸單方面決定是很危險的，過去就是用九二共識、一中各表來處理，至少讓現階段不發生戰爭，雙方交流正常化。

馬也說，很多年輕人聽到九二共識就怕了，但沒有九二共識要怎麼恢復過去和平的情況？能不能從舊有的基礎上來爭取溝通的機會。當年九二共識擱置爭議共創雙贏，不能夠說那是二十八年的共識就把它丟掉，他也強調九二共識並無過時，「一直到我四年前卸任為止都在身體力行」。

不過馬英九也說，大陸只談一中不談各表是行不通的，只會讓兩岸關係越來越壞，這也違背當年九二共識、一中各表的精神。國民黨現在能做的就是提出一個可行的方案來處理兩岸問題，讓年輕人能聽得懂、信得過也可以接受。

對於疫情後的台灣情勢，馬英九表示，過去台灣走親美、和陸、友日路線，這樣的大方向不需要改變，只要做微調，「但跟大陸的關係要小心」；江啟臣則說，台灣沒有太多的選擇，只能求取最佳戰略位置，最重要的目標就是不要捲入戰爭，和平是最上位的政策，如何在微妙的美中台三角關係中不要選邊站，確保和平跟最大利益，這也是當時馬英九執政的的戰略選擇。

江啟臣認為，疫情過後美中對峙的狀況不會減緩，可能會更加擴大，其中的關鍵跟川普的性格有很大的關係，所以今年美國的大選是否會如期舉行，以及會不會換總統是一個重要的關鍵，如果換了以後美國的國際戰略會不會改變也是關鍵。