快訊

喪屍版農奴革命？向貴族與禮教宣戰的《屍戰朝鮮》

敦睦艦隊爆發疫情 蔡英文：勇敢面對才是國軍本色

馬英九：不能把九二共識丟掉 要找出年輕人可接受方案

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨革命實踐研究院院長羅智強所主持的「未來沙龍」今首播，邀請前總統馬英九和黨主席江啟臣與談。記者劉宛琳／攝影
國民黨革命實踐研究院院長羅智強所主持的「未來沙龍」今首播，邀請前總統馬英九和黨主席江啟臣與談。記者劉宛琳／攝影

國民黨革命實踐研究院院長羅智強所主持的「未來沙龍」今首播，邀請前總統馬英九和黨主席江啟臣與談。對於疫情過後的兩岸關係，馬英九強調不能把九二共識丟掉，要在舊有的基礎下提出年輕人可接受的可行方案來解決兩岸問題；江啟臣則說，別在美中選邊站，要確保和平和最大利益。

現場青年提問指出，中國大陸越來越強烈單方面決定對台的政策，國民黨要如何去應對這樣的情勢？江啟臣強調，對話還是最重要，可以避免誤判和緩和對立的形勢；馬英九則說，讓大陸單方面決定是很危險的，過去就是用九二共識、一中各表來處理，至少讓現階段不發生戰爭，雙方交流正常化。

馬也說，很多年輕人聽到九二共識就怕了，但沒有九二共識要怎麼恢復過去和平的情況？能不能從舊有的基礎上來爭取溝通的機會。當年九二共識擱置爭議共創雙贏，不能夠說那是二十八年的共識就把它丟掉，他也強調九二共識並無過時，「一直到我四年前卸任為止都在身體力行」。

不過馬英九也說，大陸只談一中不談各表是行不通的，只會讓兩岸關係越來越壞，這也違背當年九二共識、一中各表的精神。國民黨現在能做的就是提出一個可行的方案來處理兩岸問題，讓年輕人能聽得懂、信得過也可以接受。

對於疫情後的台灣情勢，馬英九表示，過去台灣走親美、和陸、友日路線，這樣的大方向不需要改變，只要做微調，「但跟大陸的關係要小心」；江啟臣則說，台灣沒有太多的選擇，只能求取最佳戰略位置，最重要的目標就是不要捲入戰爭，和平是最上位的政策，如何在微妙的美中台三角關係中不要選邊站，確保和平跟最大利益，這也是當時馬英九執政的的戰略選擇。

江啟臣認為，疫情過後美中對峙的狀況不會減緩，可能會更加擴大，其中的關鍵跟川普的性格有很大的關係，所以今年美國的大選是否會如期舉行，以及會不會換總統是一個重要的關鍵，如果換了以後美國的國際戰略會不會改變也是關鍵。

九二共識 馬英九 江啟臣

延伸閱讀

敦睦艦隊染疫總統是否要道歉？馬英九：三軍統帥要負責

國防部擬公布懲處名單 江啟臣：不要斷尾求生

海軍染疫蔡英文是否要道歉？馬英九：洪仲丘時我有道歉

國民黨組發會前副主委王國傑公祭 吳敦義、江啟臣致哀

相關新聞

馬英九：不能把九二共識丟掉 要找出年輕人可接受方案

國民黨革命實踐研究院院長羅智強所主持的「未來沙龍」今首播，邀請前總統馬英九和黨主席江啟臣與談。對於疫情過後的兩岸關係，馬...

劉炳偉叱吒政壇風雲 見證板橋一頁滄桑

前台灣省議會議長劉炳偉從全國最年輕民代，到股市崩盤債務纏身，含金湯匙出生於地方望族的他，近年來因罹癌退出政壇，潛沉廟務與...

蔡政府該想想 誰讓韓國瑜睽違3個月又登頭版

今天聯合晚報交版後，有同事看著頭版的大樣邊說：「好久沒看到（高雄市長）韓國瑜上頭版。」

張雅屏：國民黨搬到被查封的智庫等於自殺

國民黨中央黨部為節省經費重新規畫使用空間，五層樓中有兩層樓將退租給中投，拿回約1200萬元的預繳租金，作為黨務支用。國民...

台灣離封城不遠?陳時中:要以確診者活動的區域來看

一旦疫情嚴重，是否要封城？宜蘭位處北北基宜花共同生活圈，縣政府表示，隨著疫情發展分三階段，若單周出現3個以上的社區群聚感...

當前瞻不再前瞻 5000億預算該調整因應「疫後」了

針對新冠肺炎衝擊，低薪族昨天可已開始申請行政院的紓困補助，卻因只有300萬人符合資格，引發不公質疑，立法院今天三讀通過紓...

【重磅快評】鄉民出征，是自信、自大還是自卑？

網路社群興起後，「出征」成了一個奇怪的文化。介乎「伸張正義」與「網路霸凌」之間，鄉民集體出征一直充滿爭議。這種情況不只台...

追加1500億元紓困三讀 民進黨團：要標靶治療 精準紓困

立法院今三讀通過紓困特別條例修正案，同意追加1500億元紓困特別預算，立法院民進黨團在臉書上表示，目前台灣還在「紓困」而...

指揮中心推營運示範影片助企業度難關

新冠肺炎疫情造成國內產業受到衝擊，包括人員出勤、業務推展及生產營運等各層面，連帶影響經濟成長。為協助企業強化因應量能，指...

類包機231抵台 送醫者採檢皆陰

第二批中國湖北類包機昨晚從上海起飛，將231名滯留當地的國人平安接返台灣。載回231人當中，有一位過去14天曾經發燒，為...

影／紓困振興特別條例三讀 國民黨退席抗議

因應新冠肺炎疫情，行政院規劃追加1500億元特別預算，立法院下午針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案...

防堵疫情擴散 民眾黨：應擴大篩檢敦睦艦隊密切接觸者

為防堵疫情擴散，民眾黨呼籲中央疫情指揮中心應「擴大篩檢」敦睦艦隊密切接觸者。

熱門新聞

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

我今又新增3例確診…皆為敦睦艦隊人員 總累積達425病例

軍艦染疫案高雄9名確診者 第4波足跡再添6處

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染症狀

圖表看疫情／東南亞疫情未歇 印尼將禁止民眾齋戒月返鄉

第二批湖北類包機抵台 113人凌晨抵達湖口檢疫所

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。