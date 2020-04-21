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張雅屏：國民黨搬到被查封的智庫等於自殺

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

國民黨中央黨部為節省經費重新規畫使用空間，五層樓中有兩層樓將退租給中投，拿回約1200萬元的預繳租金，作為黨務支用。國民黨改革委員會組織改造組委員、前副秘書長張雅屏批評這是「殺雞取卵」，不是開源節流，而且搬到被黨產會查封的智庫根本等於自殺。

張雅屏質疑，國民黨退租之後的安排是什麼？可以拿到退回的1200萬的租金，是因為2016年前主席洪秀柱任內預付了5年的租金，所以這是殺雞取卵，而不是開源節流。對於經歷過2016年黨產會砍黨產的過程，這樣的舉動令他非常訝異。

張雅屏說，智庫已是被查封狀態不得處置，還要強迫無償提供國民黨使用，在國民黨無力翻牌黨產會的追殺下，這不等於是自殺嗎？不但可能將自己湊上黨產會政治鬥爭的刀鋒，甚至還會讓智庫被直接認定為附隨組織。

張雅屏說，看到退租後拿到錢的現任黨中央，三樓是副秘書長以上包含主席等人的空間，絲毫不動，讓作戰的組發會與文傳會搬家，但這些一線單位的東西非常多，相對的黨主席、秘書長等這些人的東西因為常常變動，反而不多。這樣的空間規畫，是大官心態，這樣的主政態度，更是呈現出蔑視原有黨務工作，落實了之前黨內對於當前黨中央主政者的批評，與黨沒有太多感情，批判黨工無用。

最後，張雅屏提及，改造委員會目前正在開會，這個搬遷的位置安排，都涉及最後組織改造組的意見，例如革實院的角色，青年團的歸屬，單位執掌是否要調整，現在搬家到底在急什麼？

他說，租金付到2021年難道就是為了要拿回租金嗎？而且房屋所有人是中投，中投已經被黨產會定位成不當黨產，退租的租金拿得回來嗎？前面兩任主席都借款支應黨的費用，難道現任主席不用借錢？令人難以理解。

黨產會 國民黨

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