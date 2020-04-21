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電訪疫調引疑慮？高市：多縣市用電訪 請協助人力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天一連開兩場防疫緊急記者會。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜今天一連開兩場防疫緊急記者會。記者徐如宜／攝影

高雄市長韓國瑜今天一連開兩場防疫緊急記者會，針對中央流行疫情指揮中心指電訪疫調恐引個資疑慮？高雄市府團隊強調，多縣市政府也採取電訪疫調，面訪疫調也有感染疑慮，若要改善電訪疫調，請中央支援人力，或建立面訪疫調SOP。

韓國瑜表示，高雄在疫調時碰到無法突破的障礙，需要中央全力的協助和支持。與七百四十四名官兵生疫調時，無法得到完全真實的答覆。散布在各縣市的七個集中檢疫中心，現在需要兩種可能，第一個是高雄市政府派人，直接面對面做疫調；第二個是由各縣市政府，直接代替高雄市政府衛生局做疫調。

韓國瑜表示，以現況來說，高雄市衛生局的人力空前緊張，一下子調撥不出這麼多的人手，可是疫調部分始終有缺口和空白存在，使得防疫工作無法進行下去。

林立人表示，744名中設籍在高雄市的350名官兵生，在做電話疫調時，確實有人士無法在電話裡表述。中央流行疫情指揮中心在與高雄市府聯絡時，強調指揮中心有特別指示，在無法確認對方身分時，不能提供相關訊息。

「疫調資訊非常寶貴，可以整體看待問題情況，並進行後續防疫作為。」林立人說，已發出公文，請中央流行疫情指揮中心協調各縣市政府，幫忙七個檢疫中心相關的疫調進行，在最短時間回饋給各縣市政府，尤其高雄市府更需要，這些官兵生都是從高雄離開的，將破口程度降到最低。

中央流行疫情指揮中心今天又公布了敦睦艦隊群聚增加了3例確診個案，但未說明在哪個縣市。林立人說，初步了解高雄是有再增確診病例，但後續還要比對相關疫情資料，目前中央作法是掌握確診病例的相關疫調資料，才會分享給各縣市政府，地方政府再做相關疫調，要等中央通知。

高雄市新聞局長鄭照新表示，現在很多縣市政府包括台北、台中、高雄，基本上都是有用電訪疫調，或是以電話疫調為主、面見疫調為輔，另外如果疫調有些是確診案例，疫調人員都會有感染的風險，所以希望中央若認為已進行一段時間的地方政府電話疫調有問題，需要改善，也請提供充足的人力；或是面對面疫調時，相關防疫和安全措施該怎麼做？也請中央針對官兵行跡史，提供更完整的地圖，增加疫調上的便利性。

高雄市府今天一連召開兩場防疫緊急記者會。記者徐如宜／攝影
高雄市府今天一連召開兩場防疫緊急記者會。記者徐如宜／攝影

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 韓國瑜

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