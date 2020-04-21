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台灣離封城不遠?陳時中:要以確診者活動的區域來看

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠邱宜君簡浩正羅真／台北即時報導

一旦疫情嚴重，是否要封城？宜蘭位處北北基宜花共同生活圈，縣政府表示，隨著疫情發展分三階段，若單周出現3個以上的社區群聚感染，或1天出現10個以上感染源未明的本土病例，屬社區傳播階段，就要考慮區域限制移動。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，要以確診者活動的區域來看，要看地方的人口密度不同需考慮，準則要交給地方去研擬最適切的作法，中央樂於與地方討論。這是超前部署的部分，還有時間和餘裕去研究作法、指揮體系怎麼動，這是我們現在在努力的。

疫情 封城 陳時中

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