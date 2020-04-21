台灣離封城不遠?陳時中:要以確診者活動的區域來看

針對新冠肺炎衝擊，低薪族昨天可已開始申請行政院的紓困補助，卻因只有300萬人符合資格，引發不公質疑，立法院今天三讀通過紓困振興特別條例，但國民黨團提案發千億現金讓人民有感，卻遭到執政黨封殺。當朝野為了該不該發現金意見相左時，其實有一筆重大的特別預算編列也將啟動。

2020-04-21 13:37