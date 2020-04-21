當前瞻不再前瞻 5000億預算該調整因應「疫後」了

針對新冠肺炎衝擊，低薪族昨天可已開始申請行政院的紓困補助，卻因只有300萬人符合資格，引發不公質疑，立法院今天三讀通過紓困振興特別條例，但國民黨團提案發千億現金讓人民有感，卻遭到執政黨封殺。當朝野為了該不該發現金意見相左時，其實有一筆重大的特別預算編列也將啟動。

「前瞻基礎建設」的第一階段第2期今年底將全部執行完畢，第3期則是從明年1月起開始到明年8月。行政院上月底將下個4年的前瞻計畫第二階段的預算編列函文送到立法院，要求將第一階段尚未編列的900億元，一起併入第二階段的4200億前瞻預算裡。

至於原因，行政院未詳細說明。國民黨黨團書記長蔣萬安直言，很可能就是當初預算編列浮濫，導致第一階段有剩餘的錢花不完。國民黨立院黨團辦公室主任沈建億說明，行政院表面上的說法是「讓預算年度一致」，但實際上，最可能的原因是第一階段已經編列的3,300億元到年底還是無法執行完畢，再編900億進去也還是花不完，所以索性編到第二階段。

日前國民黨立院黨團召開記者會談紓困，蔣萬安也開出第一槍，認為疫情造成經濟蕭條，政府應該慎重考慮仿效其他國家「發現金」；至於財源，除了以舉債特別預算支應，也可以評估前瞻基礎建設第二階段的預算是否有剩餘，如果可以挪用，則可拿來當作經費來源之一。對於前瞻預算應該朝哪個方向調整，國民黨團具體表示，應該以遠距商務、觀光和交通安全、公共衛生4個方向著手。

而前瞻預算調整的最大「彈性空間」就是來自於軌道建設。如預計耗資上千億、前瞻計畫就要出資900多億的「桃園都會區鐵路地下工程」，進度停滯，如果能回到一開始的高架方案，估計中央到地方可省下7、800億之譜。

對此政院發言人Kolas Yotaka則表示，900億不是「剩餘」，「其實前瞻只有不夠用，沒有剩餘的問題」。至於前瞻計畫經費能否投入防疫使用，Kolas Yotaka說，前瞻條例明定建設八大項目，使用的範圍沒有「防疫」，如果要調整，必須先修法，行政院尊重立法院。

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