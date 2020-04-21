【重磅快評】鄉民出征，是自信、自大還是自卑？

網路社群興起後，「出征」成了一個奇怪的文化。介乎「伸張正義」與「網路霸凌」之間，鄉民集體出征一直充滿爭議。這種情況不只台灣獨有，但僅僅以新冠肺炎疫情延燒以來，台灣鄉民高密度的「出征」頻率，全世界若說排第二，大概沒人敢排第一了。

從早期因為該不該捐口罩給大陸，因而「出征」藝人范瑋琪，到近期因為疫情資訊、口罩外交等相關問題接連出征譚德賽、何晶、林書豪甚至美國藝人女神卡卡，這股「出征風」從國內燒到國際，台灣的網路鄉民用另類表現，讓台灣「被世界看見」。

只是這樣的「看見」是好是壞，卻也很難說。出征譚德賽有一定的正當性，但各種種族歧視的言論出爐，反而讓自己授人以柄；出征何晶，結果陳時中自己出來承認當初的禁止口罩出口政策，確實讓新加坡感到困擾，而且連外交部也出來滅火。出征林書豪，但其實林書豪的話四平八穩，只是沒有特別突出台灣，就扣他一堆帽子，所有人看在眼裡，恐怕心裡都有一把尺，更別說林書豪當初被封為「台灣之光」、「台灣小子」了。

鄉民這種動輒「出征」的謬誤，在女神卡卡的例子上最為明確。鄉民出征的理由，是女神卡卡大讚譚德賽，這顯然和台灣的「主流民意」是相悖的，是可忍孰不可忍；可是另一方面，女神卡卡曾經在演唱會上大秀中華民國國旗，也聲援過西藏人權問題，因此令大陸官方和民間都頗為不滿。要以此扣她「賺人民幣」的帽子，就很難成立了。

而且女神卡卡發起的演唱會，有眾多國際巨星助陣，「合作對抗疫情」已經儼然成了國際間的主流民意，鄉民們「政治本位」的思考，反而變成「非主流」。從女神卡卡的臉書留言也可看出來，即便有「出征」，也是淹沒在一片肯定她行動的言論裡。鄉民認同的價值，可說徹底被邊緣化。

台灣鄉民的「出征」，從很多角度來看都過於民粹，也過於偏頗；但更弔詭的是，這究竟是自信的表現？又或者是自卑感發作的結果？或許兼而有之，但「自卑」的成分，恐怕是遠大於其他。

理由無他，就是台灣在國際間本來就處於弱勢地位，聲音很難被聽見；聲音很難被聽見的另一個面向，就是也很難聽見不同的聲音，因此一方面急於表達自己的聲音，一方面又缺乏對整個國際大勢的大局觀，於是只能用激烈又無用的「出征」來表達意見。

鄉民出征固然可以以「民間聲音」帶過，與官方切割；但如果出征的風向是政府為了特殊政治目的而帶起，那麼要負責的，終究還是掌握政治權力的人。而網路鄉民只是被政客利用的棋子而已。