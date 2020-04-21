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追加1500億元紓困三讀 民進黨團：要標靶治療 精準紓困

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
（翻攝民進黨團臉書）
（翻攝民進黨團臉書）

立法院今三讀通過紓困特別條例修正案，同意追加1500億元紓困特別預算，立法院民進黨團在臉書上表示，目前台灣還在「紓困」而不是「振興」階段，因此現在最重要的工作，是針對明確的對象給予協助，也就是「標靶治療，精準紓困」。

民進黨團表示，經過兩個星期的朝野協商，紓困2.0的特別條例修正案，終於在今天三讀通過，將特別預算的金額，從600億元提升至2100億元。並且得視疫情狀況，最多再編2100億元，但須送請立法院審議。

民進黨團指出，「紓困2.0」就包含了追加的1500億元。行政部門也已經多次說明，其中有1000億左右，將會以現金的方式發放，用途是為受疫情影響的企業與勞工進行紓困，包括：

(1) 受損企業的員工薪資補貼4成，約419.2億元，受惠人數80萬人。保住就業，共度疫情難關。(2) 自營工作者（如遊覽車與計程車司機、個人開店），每月補貼1萬元（3個月共3萬元），約336億元，受惠人數110萬人。(3) 弱勢補助每月加發1500元，3個月共4500元（弱勢、老人、兒童、身障族群），這部分由地方社會局主動發放，預計4/23就會入帳，約40億元，受惠人數87萬人。(4) 減班休息補貼，勞工參加訓練可獲補助、補貼減班休息前後的薪資差額50%、提供公部門計時工作機會，約60億元，受惠人數超過10萬人。(5) 擴大就業，照顧失業者，提供失業給付、補貼投保薪資等，約180億元，受惠人數約15萬人。(6) 針對無勞保投保的自營作業者、或非典型工作關係而暫時性受僱的弱勢民眾的急難紓困，發給1到3萬元的救助金，約1億元。

民進黨團說，政府的財政資源有限，若紓困對象的定義不夠嚴謹，會讓紓困力道被分散，反而讓真正需要的人只能得到較少的協助。因此反對國民黨「廣發現金」的主張，不能接受年收入200萬的人竟然還能領到6000元的補助。

民進黨團指出，執政黨的紓困2.0方案已經非常清楚，必須認清，目前台灣還在「紓困」而不是「振興」階段，因此現在最重要的工作，是針對明確的對象給予協助，也就是「標靶治療，精準紓困」。並認為，在之前增加口罩產能的過程中，國人同胞曾發起「我OK、你先領」的活動，背後的精神是「把資源留給真正有需要的人」，在目前的紓困階段，也希望大家能秉持相同的精神，共度疫情難關。

民進黨 疫情

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