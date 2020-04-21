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指揮中心推營運示範影片助企業度難關

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎邱宜君簡浩正羅真／台北即時報導
前排左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。後排左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長石崇良、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
前排左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。後排左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長石崇良、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情造成國內產業受到衝擊，包括人員出勤、業務推展及生產營運等各層面，連帶影響經濟成長。為協助企業強化因應量能，指揮中心透過影像與國內企業分享中油對疫情的應變作為，期盼各產業皆能順利度過疫情風暴。

指揮中心指出，企業營運是國家經濟的重要基礎，目前新冠肺炎疫情進入全球大流行，雖然國內疫情控制穩定，並維持在零星社區感染階段，但是對於企業營運包括人員出勤、業務推展及生產營運等各層面，皆已造成相當程度的衝擊，也連帶影響經濟成長。

指揮中心表示，三月初在總統府國家安全會議、行政院國土安全辦公室及產業、學術界專家指導下，由經濟部、交通部、勞動部、衛福部等共同研訂公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」。

為進一步協助企業訂出適合的持續營運計畫，提升因應量能，特別協請中油分享該公司持續營運計畫實際運作現況，包含行政部門、生產鏈的運作模式調整、應變機制，及因應疫情進入社區傳播的超前部署規劃等實務運作情形，透過具體示範呈現指引的概念，協助企業更容易掌握該指引的各項建議內涵，並順利內化至日常運作與異常應變。

指揮中心進一步說明，由於企業種類及營運模式差異性大，各企業仍應確實盤點核心任務、衝擊面，並根據評估結果，分別就保護員工降低感染風險、人員辦公、出勤及出差方式改變因應、企業持續營運因應措施等，制定公司內部持續營運計畫，將疫情的影響降至最低，待疫情結束後也能儘速恢復核心或優先項目的營運能力。

疫情 新冠肺炎

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