類包機231抵台 送醫者採檢皆陰
第二批中國湖北類包機昨晚從上海起飛，將231名滯留當地的國人平安接返台灣。載回231人當中，有一位過去14天曾經發燒，為求保險起見，已送至醫院負壓隔離病房採檢，另有一位小朋友因嘔吐不適送醫，並由媽媽陪同，剩餘228人，分別入住兩處集中檢疫所。醫療應變組副組長石崇良表示，送醫的民眾採檢結果皆為陰性，另於集中檢疫所的民眾也以採檢完畢，結果預計很快出爐。
醫療應變組副組長石崇良表示，本次類包機載回231名旅客，另有14名機組員。231名旅客中，38位12歲以下，12名65歲以上長者，最高齡90歲，並有一名孕婦。
石崇良說，檢疫作業時也發現有一名發燒者超過38度，一名兒童三天前出現症狀，有咳嗽、嘔吐現象，因此由母親陪同，共前往醫院觀察與採檢，採檢結果今早出爐皆為陰性。其餘旅客安排兩處集中檢疫場所入住14天，今天上午也都沒有發燒症狀，並且中午前完成陸續完成採檢，結果預計很快出爐
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