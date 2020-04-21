敦睦艦隊全員驗抗體 今起啟動磐石艦國軍抽血
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠肺炎病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人，迄今磐石艦群聚累積27名確診者，全艦337人全員需抽血驗抗體。
指揮中心指揮官陳時中說，在抽血部分今天已經開始抽，先以磐石艦開始抽，最後離開時，還是會在採檢一次，病毒多樣性與多變性高度警覺，針對這次船上的群聚，我們會把各樣的事情都做完全。
陳時中說，這個病毒和疾病有很高的多樣性，所以我們高度警覺，也是採取比較嚴格的標準，如果有症狀就會二採，如果被通報法定傳染病也會二採，隔離期間有任何症狀也會二採。
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