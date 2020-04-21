快訊

直播／我新增3例確診均為敦睦艦隊 台灣累計達425例

艦隊疫情未卜 國防部今無人出席指揮中心記者會

敦睦艦隊全員驗抗體 今起啟動磐石艦國軍抽血

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠邱宜君簡浩正羅真／台北即時報導
前排左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。後排左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長石崇良、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
前排左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。後排左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長石崇良、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠肺炎病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人，迄今磐石艦群聚累積27名確診者，全艦337人全員需抽血驗抗體。

指揮中心指揮官陳時中說，在抽血部分今天已經開始抽，先以磐石艦開始抽，最後離開時，還是會在採檢一次，病毒多樣性與多變性高度警覺，針對這次船上的群聚，我們會把各樣的事情都做完全。

陳時中說，這個病毒和疾病有很高的多樣性，所以我們高度警覺，也是採取比較嚴格的標準，如果有症狀就會二採，如果被通報法定傳染病也會二採，隔離期間有任何症狀也會二採。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

延伸閱讀

【重磅快評】敦睦艦官兵拒高雄疫調 軍方打了大折扣

SOP太嚴 陳時中：軍中下情難上達

蔡總統對國防部下達防疫最高原則 誠實以對

軍中通報管道卡？ 陳時中：會再研議

相關新聞

艦隊疫情擴大 又增3人確診新冠肺炎為實習生及軍人

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠肺炎病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦...

直播／我今又新增3例確診…皆為敦睦艦隊人員 總累積達425病例

敦睦專案艦隊群聚恐擴大？敦睦艦隊共三艦隊、744名官兵中，目前磐石艦有24名官兵確診新冠肺炎，據軍醫局資料顯示，磐石艦3...

艦隊疫情未卜 國防部今無人出席指揮中心記者會

敦睦專案艦隊新冠肺炎群聚恐擴大？敦睦艦隊共三艦隊、744名官兵中，目前磐石艦有24名官兵確診新冠肺炎，據軍醫局資料顯示，...

敦睦艦隊全員驗抗體 今起啟動磐石艦國軍抽血

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠肺炎病例(案423至425)，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦...

國軍染疫風波 行政院要國防部：釐清全貌對外說明

我國海軍敦睦艦隊目前已有24名人員確診新冠肺炎，蔡英文總統昨喊話要國防部檢討、究責都應誠實以對。行政院發言人Kolas ...

【重磅快評】敦睦艦官兵拒高雄疫調 軍方打了大折扣

敦睦艦隊爆發疫情，全台雞飛狗跳，總統蔡英文一再要求國防部「誠實以對」，務必配合疫調，在最短時間內完成調查，國防部也說會配...

喜訊！確診官兵接觸雲林10人一採陰 80多歲阿嬤也陰性

雲林縣政府今天公布疫情好消息！敦睦艦隊確診的413及404案，在雲林直接接觸10人，經採檢報告今天出爐，10人皆為陰性，...

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市、近百處

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有27名官兵（案396-398、400-420、423-425）確診新冠肺炎，掀起社會大眾關注，各縣市也陸續公布確診個案的足跡...

韓國瑜：5場所9市民疑似感染症狀採檢

磐石艦有24名官兵及學生確診新冠肺炎，全台趴趴走，地方政府防疫如臨大敵。高雄市長韓國瑜今天上午在防疫記者會表示，透過足跡熱點追蹤2200多人，有五處、九位市民疑似感染，出現上呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉，都匡列為後續採檢對象。目前足跡熱點場所消毒後，有16處已可營業，有五處感染者場域，必須等衛生單位採檢完畢，才能重新開放。

多少人求診？軍方一變再變

海軍磐石艦執行任務期間，到底多少人曾向艦上醫官求診？軍方說法一變再變。國防部昨深夜發出新聞稿，一改70人求診71次的說法，指經再次確認，這段期間曾向醫官求診人數為148人、226人次，其中包括5人發燒、10人有上呼吸道症候。

敦睦艦隊染疫 總統府：該究責不迴避

敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，前立委段宜康質疑事發至今，軍方只叫海軍副司令道歉。總統府今天說，總統已公開表示，在最短時...

誰決定艦隊訪問帛琉？外交部：國防部依據專業做成決定

敦睦艦隊官兵染疫，外交部今天表示，敦睦艦隊訪問帛琉，相關評估是由國防部依據專業考量做成的決定，外交部表示尊重，並配合國防...

熱門新聞

圖表看疫情／全球破17萬人死亡 比利時稱高峰已過考慮解封

中央公布敦睦艦確診者足跡 新北這幾處要注意了

台南再公布磐石艦官兵足跡 連花園夜市也淪陷了

軍艦染疫案高雄9名確診者 第4波足跡再添6處

軍艦確診者女友成重災區？ 指揮中心已掌握約13人

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染症狀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。