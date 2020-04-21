防堵疫情擴散 民眾黨：應擴大篩檢敦睦艦隊密切接觸者

為防堵疫情擴散，民眾黨呼籲中央疫情指揮中心應「擴大篩檢」敦睦艦隊密切接觸者。

民眾黨發言人蔡峻維表示，副總統陳建仁先前接受國際媒體專訪時，曾提若出現大量未知感染源病患時，「就必須做普篩」。但有時普篩缺乏效率，也不符成本效益。介於普篩和指定檢測之間，建議密切接觸者必須優先採檢，再來是高風險群。

蔡峻維表示，當全台灣已有超過20萬人收到細胞簡訊，需要自主健康管理，若未來出現大量不明感染源，可能將讓一線防疫人員難以因應，民眾黨呼籲中央疫情指揮中心，除了針對第一線國軍官兵採檢外，在考量現行採檢的最大量能的情況下，「擴大篩檢」敦睦艦隊確診案例的「密切接觸者」，才能讓風險降到最低。

民眾黨提到，現在又是新一波的疫情危機，民眾不應沈浸於零確診的喜悅中，而疏忽中央防疫指揮中心的指導，盡量避免出入室內、密閉公共場所，到戶外活動，也要確實保持社交距離，或是戴上口罩，不讓防疫機制因為鬆懈而出現任何破口。

民眾黨呼籲，現在需要的不是究責、獵巫，而是所有人的合作。國家之力在於國民全體，讓我們攜手合作、共度難關。