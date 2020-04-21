說好紓困預算雨露均霑 藍委批民進黨前後矛盾

立法院今三讀紓困特別條例修正案，國民黨團主張排富後直接發放紓困補貼金給民眾，仍不敵民進黨團多數，表決未通過。國民黨團在院會完成三讀後於議場前舉行記者會，重申「防疫雖要順時中，紓困應該順民意」。

國民黨主席江啟臣表示，第一階段的紓困預算執行率僅9%，第二階段還需要錢，國民黨不反對，但希望真正對症下藥，幫助到需要的民眾。

江啟臣說，疫情當下，主要國家疫情仍嚴峻，台灣以外貿為導向，強烈依賴國際市場，大家已經逐漸感到這一波經濟寒流，已經影響台灣經濟，以及中小企業與勞工。

江啟臣說，所有民調顯示，現金排富做紓困是大家所期待的，行政院長蘇貞昌也說紓困要雨露均霑、立竿見影，但在院會討論過程中，他一直聽到民進黨立委說「怎麼可以雨露均霑？」這不是前後矛盾嗎？民進黨在紓困思考上，到底有沒有想到民眾是過什麼樣的日子？