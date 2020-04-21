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【即時短評】打破財政紀律天花板 盼政府紓困有效率

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

立法院今審查紓困特別條例修正案，並打開財政紀律天花板，通過民進黨團修正動議，允許政府視疫情再追加特別預算。非常時期，用非常手段，面臨紓困預算舉債空間不足，蔡政府的財政亦難再保持遊刃有餘的姿態，但緊急手段捉襟見肘可說是藍綠共業。

其實我國預算法早明定，僅有在「國防緊急設施或戰爭」、「國家經濟重大變故」、「重大災變」及「不定期或數年一次之重大政事」才能編列特別預算，目的在於讓政府於緊急狀況時能快速舉債、編列預算支應，以緩解情勢。然而，多年來，特別預算淪為政策工具，成歷任新政府上台「大興土木」的經費來源，一點也不「特別」。

國民黨執政時期如此，民進黨執政也不例外。蔡政府上台後，立即推銷建設國家的遠大願景，遂編列前瞻基礎建設特別預算案。不過，面對社會輿輪的龐大壓力，行政院也不得不有所妥協，由時任院長林全，首次自我節制，口頭將特別預算納入公債法舉債限制。

立法院並在去年3月，通過「財政紀律法」明定相關規範，要求特別預算舉債額度，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額合計數的15%。

針對疫情，行政院現推出2100億元紓困預算，其中追加的1500億元，即是在公債法與財政紀律法的限制下，所能提出的舉債上限額度。但疫情詭譎多變，2100億元能否應付，實難論斷。眼見國民黨為求推動1000億元發放紓困現金，願打開財政紀律天花板，民進黨政府也順水推舟，提出解鎖條文。

民進黨當年是自綁手腳，顯得從容不迫，現在被逼至天花板，也不得不把天花板頂破。

如今立法院態度從寬，給予政院方便，但求政府學得教訓，不但不能再重蹈600億元覆徹－過度樂觀，又過度自信，還沒完成紓困就急於振興，更重要的是錢要花得快和準，必須發揮有效率的執行力，把錢交到民眾手上，別讓「雨露均霑」成文雅的口號，否則就算借到4200億元也是枉然。

民進黨 疫情 立法院

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