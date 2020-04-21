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國民黨組發會前副主委王國傑公祭 吳敦義、江啟臣致哀
國民黨組發會前副主委王國傑今天在基隆殯儀館至德廳進行公祭告別式，國民黨前主席吳敦義、現任主席江啟臣及黨內幹部、多名立委、議員及政界人士都到場致哀，場面備極哀榮。
國民黨指出，船務代理公會全國聯合會祕書長王國傑，本月4日在基隆過世，享年70歲，王國傑3月9日才剛卸下國民黨組發會義務副主委職務，是國民黨前主席吳敦義的重要幕僚。曾擔任馬英九競選黨主席基隆後援會總幹事、國民黨台北市黨部文宣組長、行政院政務顧問等。
上午9點多，吳敦義、江啟臣都到場，2人參加告別式向家屬致哀後都迅速離開現場，沒有受訪發言。現場除黨內人士外，也有多位立委蔣萬安、洪孟楷等到場，台北、基隆多名議員也到場致哀，包括呂美玲、秦鉦、陳宜、楊石城、韓世昱、王鴻薇等出席。
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