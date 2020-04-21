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敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

【重磅快評】敦睦艦官兵拒高雄疫調 軍方打了大折扣

聯合報 / 主筆室
高雄市長韓國瑜指有92名官兵生拒絕配合疫調，請中央流行疫情指揮中心協調國防部，通知敦睦艦隊所有官兵生全力配合高雄市衛生局疫調。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜指有92名官兵生拒絕配合疫調，請中央流行疫情指揮中心協調國防部，通知敦睦艦隊所有官兵生全力配合高雄市衛生局疫調。記者王慧瑛／攝影

敦睦艦隊爆發疫情，全台雞飛狗跳，總統蔡英文一再要求國防部「誠實以對」，務必配合疫調，在最短時間內完成調查，國防部也說會配合中央進行後續調查；不過，高雄市長韓國瑜早上「爆料」，高雄市衛生局連夜電訪，有90多位官兵表示未接獲上級指示，拒絕配合疫調，如果韓市長所言為真，陳時中兩天前的擔心顯然是必要的。

中央流行疫情指揮中心前天公布磐石艦累計有24人確診新冠肺炎，陳時中第一時間直白表示他擔心有「誠實疫調」的困難，也擔心社會壓力會讓誠實以告更難；蔡英文總統快速回應陳時中，連續兩天對國防部下達「誠實以對」的最高原則；國防部副部長張哲平也表示，國防部會配合中央調查，國防部任何防疫作為秉持中央指導，國防部和衛福部的運作溝通協調沒問題。

既然蔡總統及國防部都說了重話與承諾，後續由地方政府執行的疫調工作不應該會遇到阻礙才是，也唯有地方疫調能夠順暢執行，我們才有辦法守住防疫的第二線，高雄市是這次敦睦艦隊疫情的「重災區」，到目前為止，已查出確診者足跡23處，場域工作人員有2262人需自主健康管理、居家隔離1人，出現疑似症狀就醫採檢有9人，高雄市的防疫作為當屬重中之重，不管中央流行疫情指揮中心或國防部尤須通力配合才是，但從首日執行情況來看，軍方還是打了很大的折扣。

高雄市長韓國瑜雖然面臨罷免投票的壓力，但此刻他仍是地方防疫的指揮官，連日來他多次要求中央提供敦睦艦隊官兵完整名單，直到昨天傍晚總算取得，高雄市衛生局漏夜電訪，如果真的有90多位官兵拒絕配合疫調，中央對韓國瑜今天的再次喊話就必須正視並有所回應，再說，如果高雄有官兵拒絕地方衛生局疫調，其他縣市也可能會有相同情形，這次抗疫作戰還能打得下去嗎？

敦睦艦隊爆發疫情，成了新冠肺炎防疫最大的破口，目前防疫戰事仍在持續中，軍方既已失守第一線，就應及時補漏止災，如果第二線還是守不住，再來十個陳時中，恐怕也是無力回天。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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