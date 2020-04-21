賴清德懷念甘惠忠神父 勉勵台灣人展現無私人道精神

奉獻台灣半世紀的甘惠忠神父逝世，享壽84歲，今天舉行追思彌撒，準副總統賴清德在臉書懷念甘神父，也說「許多回憶湧上心頭。」他也強調，台灣在過去接受許多國家的幫忙，經過多年努力，今日的台灣已經有能力幫助別人，應該行公義、好憐憫、存慈悲與正義同行。

賴清德說，其實台灣一直與全世界站在一起，國際友人也一直相挺台灣，像甘神父這樣無私奉獻給台灣的溫暖故事其實很多。例如彰化二林喜樂保育院創辦人，人稱「美國媽祖」的瑪喜樂女士，在台灣奉獻近五十年，以無私的大愛幫助小兒麻痺幼童及身心障礙者。又例如來自義大利的呂若瑟神父，數十年來投身照顧台灣的身心障礙兒童，善行義舉令人感佩。

賴清德表示，過去他曾擔任立法院厚生會會長，主持由厚生會與衛福部共同主辦的「醫療奉獻獎」，定期表揚對台灣醫療有卓越貢獻人士，包括甘惠忠神父、瑪喜樂阿媽等在內許多外籍宗教人士都曾獲頒該獎，「可以看出他們對台灣早期的醫療貢獻很大，這個獎是台灣對他們的謙卑謝意，台灣在國家發展過程中曾接受許多國際友人的幫助，外國友人因著宗教或協助台灣民主化的理念信仰，選擇年輕時候飄洋過海來到這個美麗島國福爾摩沙，台灣因而成為他們大半輩子的家。有些人退休後回到自己的母國，或埋骨台灣，就這樣台灣變成他們口中的故鄉。」

賴清德說，俗諺有云「食人一口，還人一斗」，台灣在過去接受許多國家的幫忙，經過多年努力，今日的台灣已經有能力幫助別人。在全世界需要團結的時刻，台灣在國際有難時，付出的物資援助雖然不是最多，但意義重大。

賴清德也說，感謝甘神父同時，更感謝所有曾經幫助過台灣的外籍朋友們。此刻面對這場全球公衛疫情，勇敢的台灣人將展現無私良善的人道精神，行公義、好憐憫、存慈悲與正義同行。