為公務員發聲 新北藍議員籲發「防疫獎金」

新冠肺炎疫情仍未趨緩，相關防疫人員仍在第一線奮戰，新北市多位議員今開記者會指出，要求新北市府動用第二預備金約3.62億元先墊付加發防疫獎金，給警察局、民政局、衛生局、社會局、消防局的第一線防疫公務人員，

國民黨市議員劉美芳、邱烽堯說，敦睦艦隊爆發國內大規模群聚感染，導致疫情再度緊張，新北市府日前又進行封城的兵棋推演，所有的防疫公務員勞心勞力，建議新北市長侯友宜向中央爭取防疫獎金，並以第二預備金先墊付。

國民黨市議員廖先翔指出，公務員就算加再多的班，加班費有上限，不夠的就進行補休，由於加班時數需要修改法令，希望市府能夠以防疫獎金鼓勵第一線防疫人員，另外補休期限也能夠展延。

國民黨市議員王威元表示，全聯、盛弘、昌益等民間企業，也針對員工發放獎金，也希望公務員不用去羨慕別人，政府也要給第一線防疫無名英雄防疫獎金，鼓勵大家的辛苦。

無黨籍市議員馬見、國民黨市議員宋雨蓁均表示，警察局有勤務繁重的加給，但一般公務人員沒有，新北原民局公務員也要跑遍新北向族人宣導，由於族人喜歡群聚在一起，原民局的第一線公務員是暴露在非常高風險環境。