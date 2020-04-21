省議會前議長劉炳偉病逝 女兒劉美芳仍堅強關心疫情

台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳為新北市議員，原訂今上午針對新冠肺炎疫情為公務員爭取加發防疫基金記者會，儘管面對父親驟逝，劉美芳仍出席記者會，關心公務員防疫期間的辛勞。

劉美芳說，謝謝大家關心，由於事情才剛發生，目前會先移靈，等到靈堂設置好，再對外說明。

劉炳偉家族三代從政，劉炳偉父視劉順天房地產起家致富後熱中政治，當過前台北縣議員、板橋鎮長、市長。劉炳偉27歲就參選板橋市民代表，一路擔任代表、主席一直到前台灣省議長，1992年他弟弟劉炳華當選立委，1994年他擔任前台灣省議長，成為最後一任，也是劉家政治光環最鼎盛的時候，後來他也選上立委。