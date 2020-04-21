快訊

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

省議會前議長劉炳偉病逝 女兒劉美芳仍堅強關心疫情

聯合報 / 記者王敏旭施鴻基／新北即時報導
台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳（中）為新北市議員，儘管面對父親驟逝，劉美芳仍出席記者會，關心公務員防疫期間的辛勞。記者王敏旭／攝影
台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳（中）為新北市議員，儘管面對父親驟逝，劉美芳仍出席記者會，關心公務員防疫期間的辛勞。記者王敏旭／攝影

台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳為新北市議員，原訂今上午針對新冠肺炎疫情為公務員爭取加發防疫基金記者會，儘管面對父親驟逝，劉美芳仍出席記者會，關心公務員防疫期間的辛勞。

劉美芳說，謝謝大家關心，由於事情才剛發生，目前會先移靈，等到靈堂設置好，再對外說明。

劉炳偉家族三代從政，劉炳偉父視劉順天房地產起家致富後熱中政治，當過前台北縣議員、板橋鎮長、市長。劉炳偉27歲就參選板橋市民代表，一路擔任代表、主席一直到前台灣省議長，1992年他弟弟劉炳華當選立委，1994年他擔任前台灣省議長，成為最後一任，也是劉家政治光環最鼎盛的時候，後來他也選上立委。

不過在退休後，劉炳偉深受口腔癌所苦，去年他女兒劉美芳爭取國民黨提名參選新北市板橋東區立委，卻忽然宣布退選。當時劉美芳指劉炳偉罹癌開刀後，身體情況不理想，檢查報告出爐發現癌細胞移轉，希望退選陪伴父親接受治療。自身病況治療，她決定退出國民黨板橋東區立委初選。

台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳為新北市議員，儘管面對父親驟逝，劉美芳仍出席記者會，關心公務員防疫期間的辛勞。記者王敏旭／攝影
台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳為新北市議員，儘管面對父親驟逝，劉美芳仍出席記者會，關心公務員防疫期間的辛勞。記者王敏旭／攝影

公務員 東區

延伸閱讀

磐石艦鬧劇別重演 防疫中心不能老看「大人」臉色

疫情緊張 高雄市議會明開臨時會取消旁聽

海生館遊客數因疫情狂跌 開線上直播陪伴粉絲

商城有染疫官兵足跡 義守大學促教職生配合防疫

相關新聞

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

前年10月21日，台鐵普悠瑪號在新馬站翻覆，造成18死、291人輕重傷，至今已過一年半。根據行政院公布的事故調查報告，定...

莫斯科至北京航班多人確診 在陝西檢疫呈陽性

截止21日早上八時，陝西過去一天新增境外移入新冠肺炎確診病例21例，治癒出院1例。新增境外移入無症狀感染者7例，無症狀感...

為防疫命酒店停業合法？疫情中心升「法制組」專業研討

新冠肺炎疫情未退燒，防疫管制引發生活不便利，恐生人權法律爭議；中央流行疫情指揮中心上周將行政組下法律幕僚編組提升為「法制...

省議會前議長劉炳偉病逝 女兒劉美芳仍堅強關心疫情

台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，劉的女兒劉美芳為新北市議員，原訂今上午針對新冠肺炎疫情為公務員爭取...

籲國民黨保持政治距離 柯建銘：最快5月8日過紓困預算

立法院今上午即將針對紓困條例修正草案進行表決。對於修法打開財政紀律上限，未來政府可視疫情追加預算，不超過前期規模，立法院...

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

高雄市長韓國瑜今天上午防疫記者會上提到，足跡熱點中有5處、9位市民疑似感染，目前足跡熱點場所消毒後，有16處已可營業，有...

軍艦確診官兵 蔡其昌要國防部公開、透明、信任、專業

磐石艦確診軍人曾到台中海線多處地點，立法院副院長蔡其昌是海線地區立委，他在臉書說，他知道海線鄉親都有點擔心，他要國防部秉...

【即時短評】海軍染疫讓國民黨撿到槍 韓國瑜轉守為攻

中央防疫有成，海軍卻成為大破口，軍方在軍艦染疫案的危機處理，包括離艦時間、在帛琉有無戴口罩、艦上就醫人數等，說法前後不一...

吳斯懷：現在喊誰下台不是有指揮道德的指揮者該做的事

敦睦艦隊磐石艦確診24名新冠肺炎案例，國民黨立委吳斯懷今天說，政府不能用切割的方式處理，要叫國軍負責，國軍是政府的一環、...

台灣省議會前議長劉炳偉病逝 享壽67歲

台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，生前他曾罹患口腔癌，市議員劉美芳是他女兒，去年退出立委...

【即時短評】歧視就在疫情蔓延時...意識形態至上的民進黨

歧視就在疫情蔓延時？從執意稱「武漢肺炎」、小明之亂、湖北血友病童，以及近來的張經義事件，民進黨一路以來都被質疑「逢陸必反...

綠委修健保法挨批歧視陸配 馬英九：防疫期搞意識形態

民進黨立委蔡易餘提出健保法修法，主張領有居留證的大陸配偶，每季在台未住滿45日者應予退保。國民黨立委批評民進黨對陸配與外...

熱門新聞

持續更新／敦睦艦隊24人染疫！下船後活動足跡逾10縣市、90多處

圖表看疫情／全球破17萬人死亡 比利時稱高峰已過考慮解封

影／軍醫局驚爆：磐石艦來回帛琉曾有71人次求診、5人發燒

中央公布敦睦艦確診者足跡 新北這幾處要注意了

台南再公布磐石艦官兵足跡 連花園夜市也淪陷了

府發言人身著燒國旗衣 藍委：這是總統對國旗的態度？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。